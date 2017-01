La UdeG inicia transición energética con vehículos y paneles

Comenzarán con cambios en alrededor de 30 vehículos que estarían listos en febrero

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- La Universidad de Guadalajara (UdeG) inicia este año su transición energética con la adquisición de los primeros vehículos híbridos y con la instalación de paneles fotovoltaicos en el Centro Universitario de los Altos, Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías y CuTonalá, anunció Tonatiuh Bravo Padilla, rector de la casa de estudios.

Afuera de la Rectoría General ya están instaladas dos electrolineras y en febrero habrá más. Bravo Padilla indicó que se desembolsaron poco más de diez millones de pesos para iniciar trato con dos empresas japonesas que fabrican los autos, y que el costo por cada uno se dará a conocer más adelante.

"El rector se trasladará en vehículo híbrido que tendrá consumo bajo de gasolina. Vamos a entrar con una flotilla, por lo pronto entre 25 y 30 vehículos para que principales cargos iniciemos en la segunda quincena de febrero a transportarnos, dejar vehículos grandes. Los demás vehículos se van a vender y reciclar para generar recursos que permitan transformar".

El rector precisó que la idea es que en cinco años la universidad cambie su flotilla de más de mil vehículos, aunque la rapidez dependerá de los recursos que tengan. "Hay que tomar en cuenta que algunos no los vamos a poder transformar porque no hay en existencia vehículos de carga y tipos de modelos que se requerirían, en esos vehículos estamos trabajando para incorporar biocombustibles".

Otra acción que comenzará en breve es la instalación de paneles de energía fotovoltaica, cuyas primeras acciones significarán el ocho por ciento de ahorro de lo que se consume anualmente.

Tonatiuh Bravo dijo que en el Centro Universitario de los Altos, Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías y CUTonalá ya cuentan con estudios para saber dónde irían los paneles.

"Entre 95 y 110 millones de pesos es lo que la universidad consume de energía eléctrica. Supongamos que las sendas fotovoltaicas cuesten 700 u 800 millones de pesos. Eso quiere decir que a los diez años se pagaron y te siguen produciendo energía que no vas a tener que pagar".

Además, anunció que se apoyará a los trabajadores, académicos o administrativos para que puedan adquirir paneles solares en sus casas. "El trabajador que lo consiga tendrá un costo menor del 25 por ciento, el principal beneficio lo va a recibir a través de la factura eléctrica. Esperamos que este año podamos arrancar".

Sobre nuevas políticas de austeridad que vaya a implementar la universidad, Tonatiuh Bravo Padilla dijo que el presupuesto ya está ajustado y es limitado desde que les comentaron que el incremento de los recursos sólo iba a ser del 3.8 por ciento. "Mucho de lo que salen en los medios tienen que ver con conductas que no se ven en la universidad, no he escuchado que en la universidad haya un escándalo por 'moches' y si saben díganlo, o que se paguen bonos, y en esas instancias que dicen 'vamos por la austeridad' es porque están quitando un bono. Vamos a intentar que haya una protección al salario".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ