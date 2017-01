Tlajomulco no comprará Chevrolet ni Ford: Alberto Uribe

''No vamos a comprar a empresas que están de acuerdo en tratar a México como un país de segunda'', escribe

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, dio a conocer que el ayuntamiento del municipio no contemplará la compra de vehículos de las marcas Chevrolet y Ford.



A través de su cuenta de Twitter, Uribe dio a conocer una serie de mensajes en español e inglés para dar a conocer la noticia.



Estableció que en la pasada compra de vehículos para Tlajomulco de Zúñiga se adquirieron 99 automotores de la marca Chevrolet y dos de Ford, sin embargo no serán considerados nuevamente.



"No vamos a comprar a empresas que están de acuerdo en tratar a México como un país de segunda. #México está unido y tiene dignidad", dijo Uribe en uno de sus ''tuits''.



El recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a empresas automotrices de cobrar altos aranceles si deciden continuar invirtiendo en México.



Ante este desafío, Chevrolet y Ford son dos de las empresas que han cancelado los contratos que tenían en México para construir plantas de producción en San Luis Potosí; de la misma forma, algunas empresas decidieron retirar parte de la producción que era realizada en este país.