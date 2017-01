Emiten sugerencias por actividad del Volcán El Colima

Protección Civil emite las recomendaciones para habitantes de zonas aledañas al coloso

CIUDAD DE MÉXICO (19/ENE/2017).- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una serie de recomendaciones a las personas que pudieran resultar afectadas por la reciente actividad del volcán El Colima.



Entre ellas se encuentra el cubrir ojos, nariz y boca en caso de caída de ceniza; cubrirse con un pañuelo o tapabocas y limpiar ojos y garganta con agua pura en caso de salir; a no realizar actividades al aire libre y a evitar consumir alimentos en vía pública.



En cuanto a las personas que cuenten con mascotas, se recomienda mantenerlas en un lugar techado con sus alimentos y en caso de que salieran, es necesario cepillarlas antes de permitirles nuevamente la entrada.



El organismo también recomendó cerrar puertas y ventanas y colocar toallas o trapos húmedos en las rendijas; a usar lentes protectores para los ojos; cubrir tinacos, cisternas y depósitos de agua; barrer y retirar la ceniza de techos, azoteas, patios y calles y depositarlas en bolsas.



Además, la Segob exhortó a no permitir que la ceniza se vaya al drenaje y no humedecerla para evitar taponamientos en el sistema de alcantarillado, así como a evitar conducir o hacerlo a baja velocidad y con las luces prendidas puesto que la ceniza dificulta la visibilidad.



En ese sentido, la dependencia advirtió también que la ceniza puede ser resbaladiza sobre todo cuando está mojada, lo que también puede provocar accidentes, dado a que el pavimento se vuelve resbaloso. Por ello, invitó a tomar las precauciones necesarias.



Además, invitó a que en caso de permanecer algún tiempo expuesto a las cenizas volcánicas, se realice un cambio de ropa.



Finalmente, Gobernación exhortó a mantener la calma y no repetir o difundir rumores y utilizar medios electrónicos y de comunicación para obtener información de fuentes oficiales de las autoridades de Protección Civil.