Ejidatarios vuelven al Aeropuerto y paran las obras

Permanecerán en plantón hasta que el estacionamiento sea gratuito y se detengan las remodelaciones

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- Ejidatarios de El Zapote se manifestaron de nuevo ayer ante la falta de acuerdos con autoridades federales para que los indemnicen por los terrenos donde se construyó el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Los inconformes marcharon desde el kilómetro 14 de la carretera a Chapala hasta la terminal aérea, donde pusieron sellos de clausura a las obras que allí se desarrollan.

Además, anunciaron que permanecerán en plantón hasta que el estacionamiento sea gratuito y se detengan completamente las obras de remodelación.

“Nosotros tenemos una suspensión que dice que ellos no pueden hacer ninguna obra hasta que no se cumpla la sentencia y liberen el estacionamiento. Si no quieren pagarnos, está bien, pero tampoco que sigan ganando”, manifestó Nicolás Vega, representante de los ejidatarios.

El viernes pasado, ejidatarios rompieron el diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría General de Gobierno, luego de que les ofrecieron un avalúo con montos menores a los que exigen. De acuerdo con Nicolás Vega, se les propuso recibir 61 millones de pesos a diferencia de los dos mil millones de pesos que exigen por 300 hectáreas.

Los inconformes señalaron que cinco ejidatarios permanecerán de forma permanente en cuatro puntos de la terminal aérea para impedir que las obras se reanuden.