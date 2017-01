Protesta causa afectaciones a usuarios del Aeropuerto

La Policía Federal señaló que no se permitirá que manifestaciones afecten las operaciones

GUADALAJARA, JALISCO (19/ENE/2017).- La manifestación de ejidatarios de El Zapote en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara causó conflictos en la circulación de la zona de ingreso, ya que dos carriles fueron cerrados por las obras de remodelación y uno más por los vehículos de los ejidatarios.

Decenas de viajeros sufrieron complicaciones para tomar sus vuelos, por lo que tuvieron que caminar con todo y equipaje desde la carretera a Chapala hasta la terminal aérea.

María del Carmen Virgen, proveniente de Colima, caminó más de un kilómetro cargando tres maletas para ingresar en medio del contingente y el desplegado de seguridad: “Está muy mal, porque nosotros no somos de aquí y no sabíamos de esta manifestación y ahora tenemos que llegar urgentemente a la Ciudad de México para arreglar un asunto, esto no está bien”.

El coordinador estatal de la Policía Federal, Joaquín Rodríguez Juárez, señaló que no permitirán que las protestas de los ejidatarios y el plantó por tiempo indefinido causen complicaciones a los usuarios del aeropuerto, por lo que mantendrán desplegada la seguridad.

“No podemos permitir que tomen obras, porque es una manifestación pacífica. Se habló con el dirigente de los comuneros y vamos hacer respetuosos. Pero hay lineamientos, en el aeropuerto hay áreas estériles en donde no se puede permitir el acceso”.

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, informó que la protesta fue pacífica, y no descartó que se retome en próximos días.

“Hubo cuatro (pasajeros) que no alcanzaron a llegar a su vuelo y la misma aerolínea ya los repuso, y ya se arregló sin ningún problema (…). Ya se puede accesar sin ningún problema, nada más era mientras recorría el contingente que daba la vuelta”.

La impugnación del avalúo

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López, Lara informó que el Gobierno del Estado mantiene un diálogo permanente con los ejidatarios, sin embargo, insistió en que el Ejecutivo estatal no es parte del juicio: “El juicio está entre el Gobierno Federal y la representación de los ejidatarios. Hay una sentencia que ya salió, hay un peritaje que se emitió (…), ese peritaje puede ser impugnado por el grupo de los ejidatarios del El Zapote conforme a derecho corresponde. Tienen diez días para hacerlo, se les vence el día 28; después de ahí, tendrá que hacer otro nuevo avalúo y si está acorde a lo que piden a los ejidatarios, ya no hay ningún problema”.

En ese supuesto, ya sólo se tendría que esperar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cumpla la sentencia: “Si no hay acuerdo después de ese otro avalúo, el juzgado determinará quién tiene la razón” concluyó López Lara.