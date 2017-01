Alcaldesa de Tlaquepaque da reversa al aumento de su sueldo

María Elena Limón detalla que se ahorrarán 880 mil pesos anuales que se destinarán a obras sociales

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- María Elena Limón, presidenta municipal de Tlaquepaque, echó para atrás el aumento del 4% en el sueldo de ella y de los ediles del municipio que ya estaba aprobado para este año.



Luego de despertar críticas tras declarar en días pasados que consideraba bajarse el sueldo como una "medida populista" que en realidad no es útil, la alcaldesa dio una rueda de prensa este día para anunciar la cancelación del incremento.



"Presentaré un punto de acuerdo para que el 4% autorizado el año pasado para todos los servidores públicos de este ayuntamiento no aplique para los integrantes del Pleno y los funcionarios del primer nivel de esta administración, quedando congeladas las percepciones hasta el último día de esta administración", detalló Limón.



La presidenta municipal reiteró que el objetivo del trabajo que hacen en el municipio no es la remuneración, sino mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlaquepaque.



"El esfuerzo no consiste en recibir menos pesos, el proyecto que se cumple minuto a minuto es el de utilizar todos nuestros recursos económicos y humanos en favor de los habitantes del municipio", aseguró.



La alcadesa también detalló que con la reversa al incremento se estima un ahorro de 880 mil pesos anuales que se destinarían a obras sociales.



Una vez que los funcionarios renuncien a este incremento, los recursos serán turnados a la Comisión de Hacienda municipal y luego se turnarán al Pleno para discutir el uso de este dinero y se buscará que se destine al gasto social.



