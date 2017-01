Buscan mejorar distribución de alimento a personas en pobreza

El Gobierno y el Banco Diocesano de Alimentos crean un programa piloto para facilitar la donación y distribución de comestibles

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- A través de la tecnología, el Gobierno del Estado, en colaboración con el Banco Diocesano de Alimentos (BDA), pretende eficientar la entrega de productos alimenticios a las personas en situación de pobreza extrema.

Se trata de un programa piloto que se hará con los cuatro bancos del BDA en Guadalajara, Juanacatlán, Tepatitlán y Zapotlanejo, que reparten comida en dichos municipios.

El sistema se hará por medio de la convocatoria Modelo Logístico para el Aprovechamiento, Conservación y Manejo Tecnificado de Alimentos, la cual fue ganada por el ITESO, en consorcio con el TEC de Monterrey y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C.

El titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Jaime Reyes Robles, anunció que la convocatoria de Fondo Mixto Conacyt tiene una bolsa de 20 millones de pesos para la implementación de este programa, que permitirá desarrollar sistemas que faciliten la donación de alimentos de parte de las empresas o productores, mejorar la logística de recolección y distribución, así como crear un sistema que permita alargar la vida en anaquel de los alimentos donados, para disminuir la merma.

“Estamos muy entusiasmados de cómo tenemos que aprovechar la coyuntura que estamos atravesando en que, en épocas de crisis, de inflación y de incertidumbre, los que menos tienen son los más afectados”.

El secretario añadió que, la primera acción es poder llevar alimento a los que menos tienen, pero el segundo paso es que los beneficiarios se comprometan con ciertas acciones y capacitación para el autoempleo, y así puedan salir de la pobreza por ellos mismos en el futuro cercano.

Se desperdicia alimento

Se estima que por día se desperdician siete mil toneladas de alimento en el Estado y 31 mil en todo el país.

El director del BDA en Zapotlanejo, Antonio Hernández, reconoció que en Jalisco sólo se recupera el 1% de la totalidad de alimentos desperdiciados diariamente, pues no se cuenta con la capacidad para poder hacer una recolección mayor.

“Desgraciadamente, como bancos de alimentos no tenemos la infraestructura vehicular que nos permita ir a rescatar el alimento, y no tenemos la logística; no tengo la menor duda que con la infraestructura necesaria podemos rescatar el alimento necesario para sacar del hambre a todas las personas”.

Actualmente, los cuatro bancos mencionados llevan alimento a 150 mil personas en situación de pobreza. Con el programa piloto se espera duplicar esta cifra y llegar a brindar apoyo alimentario a 300 mil personas.

El programa también contempla la creación de una página web a la que podrán acercarse los productores que quieren incorporarse al padrón de donadores de alimento.

Además de la SICYT, están involucradas las secretarías de Desarrollo Rural y Desarrollo e Integración Social.

PARA SABER

-En Jalisco, alrededor de un millón de personas viven con pobreza alimentaria.

-En Jalisco se desperdicia el 5% de la producción total agroalimentaria que, por los tamaños de producción, caída de costos y precios, los productos no salen al mercado.

