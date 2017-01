Ejidatarios inician plantón en el Aeropuerto

La agrupación permanece a las afueras de la zona de abordaje de la terminal aérea, obstruyendo un carril de circulación

GUADALAJARA, JALISCO (18/ENE/2017).- Después de marchar desde el kilómetro 14 hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ejidatarios del predio El Zapote anunciaron que permanecerán en plantón por un tiempo indefinido y amagaron con no retirarse hasta que el estacionamiento sea gratuito y se detengan completamente las obras de remodelación.

“Nosotros tenemos una suspensión que dice que ellos no pueden hacer ninguna obra hasta que no se cumpla la sentencia y liberen el estacionamiento. Si no quieren pagarnos, esta bien, pero tampoco que sigan ganando”. Manifestó Nicolás Vega Pedroza, representante de los ejidatarios.

En estos momentos, la agrupación de 200 ejidatarios permanece a las afueras de la zona de abordaje de la terminal aérea, obstruyendo un carril de circulación. Posteriormente tomarán la zona de construcción.

La manifestación ha creado conflictos de circulación en la zona de ingreso, ya que dos carriles se encuentran cerrados por las obras de remodelación y uno más por los vehículos de ejidatarios.

En tanto, el Coordinador estatal de la Policía Federal, Joaquín Rodríguez Juárez, señaló que no permitirán que causen complicaciones a los usuarios del Aeropuerto, por lo que mantendrán un desplegado de seguridad con antimotines y no permitirán que bloqueen los accesos principales.

“No podemos permitir que tomen obras, porque es una manifestación pacífica. Se habló con el dirigente de los comuneros y vamos hacer respetuosos. Pero hay lineamientos, en el aeropuerto hay áreas estériles en donde no se puede permitir el acceso. Ahí estará, Policía Federal, Fiscalía General del Estado y ser garantes de la seguridad de los jaliscienses”.

Durante la movilización de los ejidatarios, decenas de viajantes sufrieron complicaciones para tomar sus vuelos, por lo que tuvieron que caminar con todo y equipaje desde la Carretera a Chapala hasta la terminal aérea.

María del Carmen Virgen, proveniente de Colima, caminó más de un kilómetro cargando tres maletas para ingresar en medio del contingente y el desplegado de seguridad.

“Esta muy mal, porque nosotros no somos de aquí y no sabíamos de esta manifestación y ahora tenemos que llegar urgentemente a la ciudad de México para arreglar un asunto, esto no está bien”.

El viernes pasado, los ejidatarios rompieron el diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría General de Gobierno, luego de que les ofrecieron un avalúo con montos menores a los que exigen. De acuerdo con Nicolás Vega, se les propuso pagar 61 millones de pesos a diferencia de los dos mil millones de pesos que exigen por 300 hectáreas.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ