Revisan con lupa expedientes de aspirantes a magistrado

Los diputados jaliscienses solicitaron información detallada a la Fiscalía, IJCF, IEPC y al IPEJAL sobre los candidatos

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Para evitar casos como el del ex presidente del Poder Judicial de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado revisa con lupa los antecedentes de los 48 aspirantes a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

La comisión solicitó información detallada a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), a la Contraloría del Estado sobre el historial que tienen sobre éstos.

"Nosotros sí vamos a revisar muy puntualmente como lo hicimos la vez pasada. Ustedes saben que hay información que es sumamente delicada y que no podemos publicar; tengan la certeza de que si encontramos en algunos de estos casos, de los 48, alguien que tenga estos antecedentes o que no pueda ser, o que no pueda cumplir con lo que establece la convocatoria, nosotros mismos estaremos haciéndole llegar a estos aspirantes, si fuera el caso, la decisión de la comisión", destacó el presidente de la comisión, Saúl Galindo Plazola.

Se espera que la información pueda ser aportada por las dependencias previo al 26 de enero, que es la fecha para la designación del magistrado que sustituirá a Vega Pámanes, "creo que la experiencia de la que hemos hoy aprendido es dolorosa, pero lamentablemente se fue, se pasó desde el Consejo de la Judicatura. Hoy tenemos la seguridad que no habrá ningún aspirante que pueda irse si es que tiene algún antecedente".

En el caso del actual procurador del estado, Oscar Trejo, quien también es uno de los 48 aspirantes, el diputado comentó que la ley no establece en particular ese cargo, "pero estamos revisándolo".

Recordó que están impedidos de participar en este proceso quienes hayan sido dirigentes de un partido político, o estado al frente de una secretaría, durante el año anterior a la convocatoria.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ