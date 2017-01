El Peribús moverá a más pasajeros que Línea 3

El proyecto fue aprobado y se le asignaron, a través del Fonadin, 660.8 MDP para una primera etapa de 41.5 kilómetros

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- El proyecto de Peribús, que tendrá una demanda de 364 mil usuarios al día y una inversión de tres mil 330 millones de pesos, 50% más viajeros respecto a Línea 3 del Tren Ligero, obtuvo registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se le asignaron, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), 660.8 millones de pesos para una primera etapa de 41.5 kilómetros.

Aunque el jefe del Ejecutivo estatal, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aplaudió la aprobación y asignación de recursos al proyecto por parte de autoridades federales, y dijo que el Gobierno del Estado invertirá en él, no estableció plazos para arrancar las obras para el servicio que operará en Periférico.

El mandatario mencionó que será prioridad atender la inversión en el tema relacionado al nuevo modelo de transporte con la ruta-empresa y el prepago.

"En ese sentido, todo el recurso que tengamos lo vamos a estar orientando a ello, en este preciso momento no te puedo asegurar algo, lo que sí te digo es que está caminando (Peribús), es una realidad, pero, bueno, hoy las condiciones cambian, entonces tengo que priorizar cómo vamos a ir avanzando en un nuevo modelo que le sirva al usuario", dijo.

El mandatario estatal indicó que se tendrán acercamientos con camioneros para revisar el modelo de transporte y puedan involucrarse en el proyecto de Peribús, el cual deberá utilizar energías limpias y optimizar costos para no trasladar el impacto a una alza a la tarifa.



Los recursos no se perderán, aseguran



Las fechas de inicio de obras para el proyecto de Peribús, dependerán de los análisis que realice el Gobierno del Estado en el tema de los recursos para asignar dinero a los trabajos; sin embargo, en caso de que no comenzaran este año, los 660.8 millones de pesos aprobados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) no se perderán, podrán utilizarse el próximo año; aseguró el director del Instituto de Movilidad y Transporte, Mario Córdova España.

En el proyecto participarán Fonadin con el recurso ya aprobado, el Gobierno del Estado con mil 124.8 millones de pesos y la aportación privada ascenderá a mil 544.8 millones de pesos; en total, más de tres mil 330 millones de pesos.

El Peribús en los 41.5 kilómetros de la primera etapa, cubrirá alrededor de 90% de la demanda de usuarios que existen en Periférico, comprenderá de Belisario Domínguez a Carretera a Chapala.

El Sistema Integrado de Transporte Peribús operará con 105 unidades articuladas en la troncal y 184 vehículos alimentadores.

La troncal circulará por carriles confinados en el centro de Periférico; habrá 11 rutas alimentadoras y 46 estaciones.

En Periférico se construirá un carril más por sentido (sería el cuarto), para que una vez que opere el Peribús, no se afecte la capacidad de la arteria.

El Peribús está incluido en el Programa General de Transporte, incluso operaría también en un esquema empresarial una vez que se concurse la ruta troncal. Sería necesario fusionar una veintena de rutas que actualmente prestan el servicio en Periférico.



