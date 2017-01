Instalarán comités ciudadanos para vigilar atención en centros de salud

Estos grupos servirán para vigilar desde la limpieza del centro hasta la calidad de los servicios, entre otros

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Para asegurar que se brinda una atención adecuada en los centros de salud y hospitales públicos de todo el Estado, se crearán comités ciudadanos de vigilancia en estos lugares.

Estos comités estarán integrados por dos ciudadanos, una persona de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y una más de la Región Sanitaria a la que pertenece el centro.

El secretario de Salud estatal, Antonio Cruces Mada, informó que los comités vigilarán temas que van desde la limpieza del centro u hospital, la falta de mobiliario, atención tardía y calidad de los servicios, entre otros.

Este proyecto nace tras observar que había omisiones en los reportes de los directivos de estos centros y hospitales.

"Los directivos me comentaban que estaban en excelentes condiciones, que no había ningún pendiente y que la atención era buena y de calidad, pero al platicar con personas he tenido una percepción diferente de esta situación, por eso les he pedido que a partir de hoy se empiecen a conformar los comités ciudadanos de vigilancia de centros de salud y hospitales".

Algo que también se ordenó en los centros de salud es que se eliminen las fichas para limitar los servicios de atención, pues cada médico está capacitado para ver a un paciente por cada 20 minutos de su turno, por lo que podrían atender a más personas de las que ahora se atienden.

Además se inició con una revisión para verificar que el personal contratado tenga la preparación y realice las actividades de acuerdo a su puesto y salario.

Ya se dio un caso en la Región Sanitaria de Tonalá, donde se removió de su cargo a parte de las autoridades del centro de salud.

"Tanto el director como al director administrativo y recursos humanos, había inconsistencias administrativas, no graves, pero eran inconsistencias lo cual nos hicieron removerlos de sus cargos".



Médico de Barrio se amplía a todo el Estado



Después de un año y medio de haber operado en colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el programa Médico de Barrio se extiende a todo el Estado, pero ahora con la presencia también de funcionarios de primer nivel de la SSJ, así como de su titular.

Cruces Mada hizo un balance del impacto del programa, con el cual se logró la atención y detección de enfermedades en la comunidad.

Se detectaron mil 580 casos de hipertensión arterial sistémica, mil 108 infecciones respiratorias agudas, 900 casos de diabetes mellitus, así como cientos de casos de síndrome metabólico, intolerancia a los carbohidratos, osteoartritis, gastritis y artritis reumatoide, entre otras.

Todas las personas detectadas con alguna enfermedad, fueron derivadas a hospitales de la SSJ para su seguimiento, anunció el secretario.

