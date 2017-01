San Juan de Dios recibe jornadas de apoyo comunitario

Entre los servicios que brindan a los colonos están asistencia social, asesoría en derechos humanos, prevención del delito y despensas

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- Falta de registro de personas, ausencia de servicios de salud y marginación, son algunos de los problemas que más aquejan a los habitantes de la colonia San Juan de Dios, a la que rara vez las autoridades voltean a ver, a voz de sus propios vecinos.

La colonia recibió desde hoy y hasta el 20 de enero las Jornadas de Servicios la Comunidad, organizadas por el Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud A.C., en colaboración con instancias de los tres niveles de gobierno.

Entre los servicios que se prestan en estas jornadas están los de salud, de asistencia social, de asesoría en derechos humanos, prevención del delito y despensas y lentes a bajo costo, entre otros.

Sandra Patria Paz Talavera, de 28 años de edad, tiene cuatro hijos y dos de ellos no tienen un acta de nacimiento, por lo que acudieron a las jornadas a ver si alguien los podría ayudar.

Sus dos hijos, de tres y seis años de edad, no han podido ingresar al preescolar y a la primaria, por no contar con acta de nacimiento.

"No había podido registrarlos, no tenía dinero y su papá no es de aquí, entonces ya me decidí mejor registrarlos como madre soltera".

Ella dice que la colonia tiene tan mala fama que ha sido olvidada por las autoridades, quienes no voltean a las zonas de la "calzada para allá".

"La gente piensa que quien vive en el Centro está muy bien, pero aquí hay mucha gente necesitada, no tenemos dinero ni para llevar a nuestros hijos a un hospital, hay mucho niño que no está registrado".

El presidente del Colegio de Especialidades, Carlos Felipe Aviña Ulloa, refiere que se ha hecho abordaje durante los últimos tres años en San Juan de Dios, donde la gente, a pesar de no estar en las orillas de la ciudad, carece de servicios de salud de calidad y empleo, además de vivir en una sona con altos índices de inseguridad y marginación.

"Es la comunidad más olvidada y marginada de Jalisco, aquí muchos no tienen actas de nacimiento, hay 87 vecindades en cierta parte, no tienen trabajo formal, hay 27 mil almas que viven como pueden y sobreviven".

En las jornadas habrá personal de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el Registro Civil, Vinculación Social y Prevención del Delito de la Policía de Guadalajara y el Banco Diocesano de Alimentos, entre otros.

Con los resultados de las jornadas se dará seguimiento a cada persona y se planteará la posibilidad de hacer otro ejercicio igual en otras zonas de Guadalajara.



EL DATO

Las jornadas estarán del 16 al 20 de enero, de 08:00 a 16:00 horas, en la calle Insurgentes, entre Gigantes y Gómez Farías, en la colonia San Juan de Dios.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR