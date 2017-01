Buscan revertir incremento en impuestos por servicios notariales

El Colegio de Notarios quiere que el Ejecutivo realice modificaciones a la ley de Ingresos del presente ejercicio presupuestal

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- Ante el incremento del 240 por ciento en el Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales en Jalisco, que aplicará este año, el Colegio de Notarios buscará que el Gobierno del Estado realice modificaciones a la Ley de Ingresos del presente ejercicio presupuestal.



Adrián Talamantes Lobato, presidente del organismo, calificó a dicho aumento como desproporcionado, ya que anteriormente la tramitación de testamentos, escrituras, cartas permisos, actas y protocolización de actos costaban 290 pesos. Sin embargo, ahora podrían llegar a costar mil pesos.



Explicó que uno de los riesgos de mantener el incremento será la pérdida de competitividad del Estado, ya que las personas preferirán acudir con notarios de otras ciudades, debido a que Jalisco forma parte de las cinco entidades que cuentan con el Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales.



Asimismo, los actos con valor, como el reconocimiento de un adeudo, tendrán que cobrar el uno por ciento adicional de la cantidad señalada.



"Naturalmente, esta medida le resta competitividad a Jalisco, pues lo que propicia es que la gente, en muchos casos, acuda a estados vecinos donde no tienen este impuesto y en donde es más barato llevar a cabo sus operaciones", señaló Talamantes Lobato.



Además, esta situación generará que los 311 notarios de Jalisco disminuyan su carga laboral. Actualmente, el gremio se encuentra ante un clima de incertidumbre por esta situación.



El Colegio de Notarios ya planteó al Gobierno y al Congreso del Estado la necesidad de dar marcha atrás a ese incremento, obteniendo el compromiso de las autoridades para revisar el tema.



"Me manifestó su interés en proteger los intereses de los jaliscienses y me ofreció atender de inmediato este tema", puntualizó el presidente del Colegio de Notarios.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ