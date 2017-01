Policía de Guadalajara investiga riña fuera del Estadio Jalisco

El comisario tapatío, Salvador Caro asegura que trabajan con la directiva del Atlas para dar con los culpables

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- La Policía de Guadalajara realiza una investigación interna sobre la riña ocurrida fuera del Estadio Jalisco la noche del sábado pasado, para emitir sanciones a los aficionados que participaron en la agresión que dejó cuatro oficiales heridos, afirmó en rueda de prensa el comisario, Salvador Caro Cabrera.



Asimismo, indicó que se tiene contacto con directivos del Club Atlas, para que a estos sujetos se les prohíba la entrada al estadio.



"Se está estrenando la primera etapa del enmallado, esto permitió un buen control del acceso y también mantener el orden al interior del estadio, el evento transcurrió en paz y se da un hecho verdaderamente inadmisible para la sociedad (afuera del estadio), para el buen nombre de lo que representa el futbol", dijo Caro.



"Vamos a trabajar con los grupos de animación en general, particularmente la Barra 51 en lo que tiene que ver con su presencia en el estadio, ha tenido un comportamiento ejemplar, vamos a buscar trabajar con ellos para poder revertir estos actos anómalos que no se habían dado en el año y tres meses anteriores", indicó.



"En el siguiente partido se va a demostrar de manera contundente cómo el estadio no va a permitir, no va a admitir ni cobijar este tipo de conductas y lo haremos en conjunto con las personas involucradas en este espectáculo", dijo el comisario.



Caro detalló que fueron detenidos cuatro sujetos identificados como los agresores de los oficiales, a quienes se les señala como presuntos responsables de los delitos de lesiones, pandillerismo, asociación delictuosa, delitos cometidos contra representantes de la sociedad y violencia en espectáculos deportivos, además de 34 personas detenidas en la colonia El Sauz por escandalizar en la vía pública, quienes pertenecen a un grupo de animación del Atlas.



El comisario agregó que se ofrece una gratificación económica para aquellos ciudadanos que aporten material gráfico que ayude a identificar a los agresores y a otras personas que cometieron delitos en el entorno del Jalisco.



Dijo que ante este comportamiento, la presencia policial se incrementará a 600 oficiales para realizar las labores de seguridad durante los partidos de futbol, sin descuidar la vigilancia en la ciudad.