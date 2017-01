Impulsan amparo colectivo contra gasolinazo

En Guadalajara, como en el resto del país, el uso de este recurso legal para frenar los aumentos a combustibles comienza a tomar fuerza

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- Dos contingentes de miles de jaliscienses se manifestaron ayer contra el aumento en el precio de la gasolina y anunciaron acciones concretas para revertir el alza y los impuestos de los combustibles: amparos colectivos y la presentación de iniciativas ciudadanas ante el Congreso local y el federal.

El mensaje de la ciudadanía fue claro. Por la mañana, el primer contingente —unas tres mil personas— convocó a la sociedad tapatía a una colecta masiva de firmas con el fin de entregar una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión y al de Jalisco, para dar marcha atrás al incremento de 20% en el precio de la gasolina y pedir una revisión a la administración del Gobierno federal.

Alejandro Barbosa, uno de los organizadores, señaló ante el contingente concentrado en la Plaza de la Liberación que, además de tomar las calles, los ciudadanos inconformes por el gasolinazo deben tomar medidas legales para detener “el saqueo a los bolsillos de los mexicanos”. Dijo que el 31 de enero instalarán mesas en esa explanada para reunir alrededor de 120 mil firmas.

“Tenemos que hacer que esto valga la pena, que no quede en gritos, que no quede en silencio. Queremos que este país cambie, no dependiendo de mesías o partidos políticos. Que dependa de todos nosotros”, agregó Barbosa e invitó a otra manifestación el próximo domingo.

Por la tarde, unas dos mil personas hicieron un reclamo similar y sumaron otro. Invitaron a aplicar una moratoria de pago en el impuesto predial, el refrendo, licencias municipales y contra el gasolinazo.

Este contingente lo conformaron más de 30 organizaciones civiles, que integran el movimiento México Despierto. Entregaron un pliego petitorio al Gobierno de Jalisco para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la reducción de los diputados y senadores, así como la abrogación de las 11 reformas estructurales promovidas por el Gobierno federal.

Waldo Ibarra, representante del Colectivo Jalisco Libre, advirtió que de no atender estas peticiones no pagarán los impuestos de inicios de año.

El colectivo anunció que en los siguientes días presentarán amparos colectivos contra el alza a la gasolina y sostuvieron que movilizaciones como las de ayer continuarán a lo largo de las siguientes semanas.

Una de las acciones de protesta será mañana con la toma de las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ubicadas en Zapopan.

El PRD prepara una medida similar para hoy en la Ciudad de México. Su presidenta nacional, Alejandra Barrales, anunció la promoción de amparos individuales para que los ciudadanos no estén obligados a pagar el aumento.