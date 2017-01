Manifestantes invitan a no pagar impuestos por gasolinazo

Piden eliminar el IEPS, reducir los diputados y senadores, así como abrogar las reformas estructurales

GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2017).- Con la invitación a aplicar una moratoria de pago en el impuesto predial, el refrendo y licencias municipales, cientos de ciudadanos protestaron en contra del incremento al precio de la gasolina.



El contingente, que estuvo conformado por integrantes de más de 30 organizaciones civiles, entre ellos el movimiento México Despierto, entregó un pliego petitorio al Gobierno de Jalisco, con el objetivo solicitar la eliminación total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la reducción de los diputados y senadores, así como la abrogación de las 11 reformas estructurales promovidas por el Gobierno Federal.



Waldo Ibarra, representante del Colectivo Jalisco Libre, advirtió que de no atender estas peticiones, no pagarán los impuestos de inicios de año.



"Queremos que eliminen el IEPS, llamamos a no pagar impuestos, queremos que atiendan las peticiones de la sociedad organizada. El pueblo se está levantando y no nos detendremos hasta que seamos escuchados. Esto es un basta ya a los abusos del gobierno".



Asimismo, señaló que en los siguientes días presentarán amparos individuales en contra del alza a la gasolina y sostuvieron que las movilizaciones continuarán a lo largo de las siguientes semanas.



Una de las acciones de protesta se realizará el siguiente martes con la toma de las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ubicadas en Zapopan.



La manifestación que los organismos de la sociedad civil realizaron este domingo partió después de las 14:00 horas de la Glorieta Minerva rumbo a la Plaza de la Liberación.



De acuerdo con la unidad municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, el contingente estuvo conformado por más de dos mil personas. Durante de la movilización, no se reportaron incidentes violentos.



EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ