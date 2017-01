Convocan a colecta de firmas para revertir gasolinazo

Tras la manifestación, organizadores consideran que deben tomarse medidas legales contra el alza en los precios del combustible

GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2017).- Después de realizar una manifestación pacífica, ciudadanos convocaron a la sociedad tapatía a participar en una colecta masiva de firmas para entregar una iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión y al de Jalisco, con el objetivo de dar marcha atrás al incremento del 20 por ciento en el precio de la gasolina y pedir una revisión a la administración del Gobierno Federal.

Ante un contingente conformado por más de tres mil personas en la Plaza Liberación, Alejandro Barbosa, uno de los organizadores, señaló que además de tomar las calles los ciudadanos inconformes por el gasolinazo deben tomar medidas legales para detener “el saqueo a los bolsillos de los mexicanos”.

El ciudadano explicó que el siguiente 31 de enero instalarán mesas en la Plaza de la Liberación, en punto de las 10:00 horas, para reunir alrededor de 120 mil firmas.

“Tenemos que hacer que esto valga la pena, que no quede en gritos, que no quede en silencio. Queremos que este país cambie, no dependiendo de mesías o partidos políticos. Que dependa de todos nosotros”.

Alejandro Barbosa indicó que los interesados deberán de presentar su credencial de elector. Asimismo, los invitaron a participar en otra manifestación el siguiente 22 de enero.

Los manifestantes partieron de la Glorieta Minerva desde las 10:00 horas vestidos de blanco, con el fin de simbolizar la paz y deslindarse de posibles vinculaciones con partidos políticos o grupos de choque.

Aunque en un principio la marcha partió en silencio, durante el recorrido fue inevitable lanzar consignas contra el Gobierno Federal, la corrupción y el gasolinazo.

“Renuncia Peña Nieto” gritó en tres ocasiones Antonio Botello Cárdenas, quien fue secundado por los miles de protestantes, que levantaban pancartas y agitaban banderas de México.

A lo largo del domingo se realizarán movilizaciones contra el incremento a la gasolina. Una de las que ha generado mayor convocatoria se reunirá en punto de las 14:00 horas en La Minerva y estará integrada por 28 organizaciones civiles.

