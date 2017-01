Ambulantes desairan lugares en el Centro

Existen 71 permisos disponibles que los comerciantes rechazan por considerar que los colocan en zonas donde 'no pasa gente'

GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2017).- Todavía hay espacio para ejercer el comercio en la vía pública en el Centro Histórico de Guadalajara. Según la Dirección de Tianguis y Comercio de Espacios Abiertos del Ayuntamiento tapatío, la zona de intervención especial del primer cuadro tiene capacidad para recibir a 71 vendedores ambulantes.

Pedro Martínez Ponce, titular de la dependencia, indicó que los espacios no han sido ocupados pues en su mayoría, los comerciantes se oponen al lugar que se les asignó y, en menor medida, porque no han completado sus trámites.

“No quieren algunas ubicaciones porque dicen que no son lugares aptos para vender o porque no pasa gente. Todos quieren estar afuera de presidencia, en Plaza Guadalajara, pero ahí no está dictaminado el comercio”.

La estrategia de reordenamiento del comercio en el Centro Histórico contemplaba entregar 158 permisos a ambulantes —sin contar artesanos— para que ejercieran su actividad dentro de la ley. Según información proporcionada por medio de una solicitud de transparencia, a la fecha sólo se han integrado 87 permisos, es decir, quedan 71 espacios.

El proyecto para reordenar el comercio ambulante en el primer cuadro inició a finales de 2015, con la entrada de la nueva administración y con reformas al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, el cual prohibía ejercer esa actividad en un polígono del Centro.

Mil 239 vendedores acudieron a presentar documentación en espera de alcanzar lugar. Sus nombres fueron publicados en una lista de prelación por antigüedad y si los que se encontraban en los primeros puestos desistían a tramitar un permiso, la posibilidad de acceder a un espacio se abría para quienes estaban más abajo.

El funcionario municipal indicó que aún no se recorre la lista de prelación para darles oportunidad a los demás interesados. Señaló que en la próxima reunión de la Comisión Dictaminadora, que sería a finales de mes, podrían hacer la modificación del listado. Respecto a la tardanza para tomar estas medidas, Martínez Ponce justificó: “Lo que nosotros nos interesa es que esté funcionando todo en orden”.

Sin embargo, en septiembre de 2016, la regidora del PRI, Ángeles Arredondo, acusó que la Comisión Dictaminadora no había sesionado desde marzo cuando el reglamento la obliga a reunirse al menos una vez al mes. Tras los señalamientos, se retomaron las actividades en el organismo.

Martínez Ponce recalcó que aquellos interesados en ejercer el comercio en la vía pública deben acercarse al Ayuntamiento e hizo un llamado a no dejarse engañar por líderes o intermediarios.