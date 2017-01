Ambulantes del Centro tapatío prefieren la venta de alimentos

La mayoría de permisos tramitados son para ofertar botanas de fruta o verduras

GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2017).- Los comerciantes ambulantes regularizados del Centro Histórico prefieren ofrecer comida a los visitantes del primer cuadro. De acuerdo a una información proporcionada vía transparencia, el giro más popular entre los vendedores es “botanas a base de frutas, verduras, tubérculos y leguminosas” con un total de 25 permisos.

Otro de las actividades preferidas es la venta de “semillas, verduras cocidas y fruta picada fresca” que cuenta con 16 licencias. Mientras que los más especializados como son “repostería artesanal”, “artesanías regionales” y “juguetes típicos y artesanales” registran dos, cuatro y tres permisos respectivamente.

Durante un recorrido para verificar la instalación de los 87 vendedores con permiso se detectó que alrededor de la tercera parte de ellos se instalan después de las 12 del mediodía y algunos prefieren hacerlo a partir de las tres de la tarde.

Mientras que otros han tenido que cambiar de ubicación debido a las obras de la Línea 3 del Tren Ligero y cambian de giro según la temporada para no perder ventas o porque es más fácil transportar la mercancía. Algunos pasan de vender verduras cocidas a dulces típicos o de rusas a fruta picada.

Pedro Martínez Ponce, director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, explicó que la mayoría de los comerciantes pide un permiso para trabajar de acuerdo al horario que le conviene más a su giro o actividad comercial.

“Algunos pueden abrir por la mañana, a mediodía o en la tarde. Hay comerciantes por ejemplo que venden café, sólo se instalan por la mañana y se retiran temprano (…)El comerciante se pone en un horario que ellos consideran el más apto para vender. Ellos nos dicen cuál es el horario en el que quieren trabajar y ese es el horario que se le pone al permiso”.

De los 87 permisos emitidos hasta ahora, hay 83 comerciantes que cuentan con mobiliario otorgado en comodato por el Ayuntamiento sin cobro, siendo ellos mismos los responsables de su resguardo, protección y mantenimiento.

De ellos, 16 cuentan con carro chico, 34 tienen carrito con sombrilla, a 20 les fueron otorgados carros con carga delantera y a 13 carro con carga trasera.

CIUDAD. TENENCIA

Evaden a inspectores usando sus coches como puestos móviles

Para no ser acreedores a una sanción y escabullirse rápidamente de la inspección municipal, la nueva modalidad del comercio informal es ofrecer diversos productos desde un vehículo.

Aunque esta práctica comenzó afuera de hospitales, últimamente cobró auge en fraccionamientos, sobre todo, en los alejados a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Es el caso de la Avenida San Mateo, ubicada en Parques de Tesistán en Zapopan. Por las noches, este punto es tomado por comerciantes, quienes en sus autos venden desde películas pirata hasta botanas y frituras.

Por lo menos, durante un año, han adoptado esta modalidad para vender sus productos y han adecuado las cajuelas de sus vehículos como aparadores. Es fácil detectarlos a lo lejos, ya que colocan fuentes de luz externa, sillas y hasta sombrillas en las banquetas o calles.

David González González, director de Inspección y Vigilancia de Zapopan, reconoció que esta modalidad de comercio informal en automotores se ha incrementado en los últimos meses. Sin embargo, dijo que es difícil infraccionarlos, ya que al momento de ver la presencia de la autoridad pueden cerrar sus cajuelas y huir sin problema. “Se dificulta mucho el acto de autoridad porque al ser particular el vehículo no se puede decomisar y se tiene que atrapar en flagrancia. No tenemos la facultad para hacer un cateo”, señaló el funcionario.

Además de frituras, prevalece la venta de zapatos, cortinas, artículos de decoración y bolsas de mujer en automóviles en Parques de Tesistán, Jardines del Valle, alrededor de Plaza Andares, el Parque Revolución, Parque Metropolitano, en la zona de Avenida Américas y afuera de escuelas.

LA VOZ DEL EXPERTO

Se integran más al comercio informal

Adrián de León Arias, académico de la UdeG

Para Adrián de León Arias, doctor en Economía y secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), la situación que enfrenta el país provocará que las personas mantengan diversas modalidades de comercio informal e incluso, ofrezcan nuevas formas de comerciar sin pagar impuestos.

El experto señaló que gente con más recursos se han sumado al comercio informal este año. Prueba de ello son las personas que venden productos en sus automotores: “La situación económica no se ve favorable, entonces vamos a ver que más gente va a utilizar sus recursos en un concepto de informalidad”.

Señaló que los consumidores deben de estar alertas para no caer en abusos ya que el comercio informal no tienen el respaldo de la ley.

LA CIFRA

87 permisos, de 158 disponibles, ha otorgado el Ayuntamiento de Guadalajara en el Centro Histórico.