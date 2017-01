Analizan elección abierta para elegir a dirigente de PRI Jalisco

Próximamente convocarán a una sesión extraordinaria para tratar el método de elección

GUADALAJARA, JALISCO (14/ENE/2017).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Socorro Velázquez Hernández, aclaró que es posible hacer una elección abierta para designar al nuevo líder estatal, pero la decisión la debe tomar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)



Al término de la IV Sesión Ordinaria del V Consejo Político Estatal, en un hotel frente a la Glorieta Minerva, Velázquez Hernández informó que próximamente se convocará a una sesión extraordinaria para tratar el método de elección, pues en esta sesión, por órdenes del CEN, se tuvo que eliminar ese punto de acuerdo en la orden del día.



El método de elección abierta ha sido propuesto por algunos aspirantes a la dirigencia, como Leobardo Alcalá y Rubén Vázquez, quienes durante la sesión aseguran que es necesario un proceso transparente.



"Aquí fueron muy claras las posiciones sobre una elección abierta al mayor número de militantes; aquí podría ser de tres maneras, por un lado podría ser a través de una asamblea de consejeros políticos estatales, que serían 600 personas; podría ser a través de una asamblea de consejeros políticos y los municipales, eso nos daría una cantidad de 17 mil militantes, y si se abre toda la militancia que tenemos registrada en el partido, andamos en los 400 mil personas".



Velázquez Hernández no descarta volver a buscar la dirigencia, una vez que termine el periodo actual interino, el próximo 13 de abril, pues los estatutos del partido se lo permiten.



Sin embargo, habrá que esperar la publicación de la convocatoria para ver si cumple con los requisitos solicitados.



Dijo que hacer una elección abierta no es sencillo, sobre todo porque se debe hacer un padrón actualizado de militantes en el Estado de Jalisco. Además, se sabe que en los últimos comicios electorales del 2015, una gran parte de militantes se fueron a otros partidos políticos.



Además, un proceso abierto a toda la militancia de este tipo requiere de una inversión fuerte de recursos, y actualmente no se cuenta con suficiencia presupuestal al interior del partido.



"Ya solicitamos a la autoridad electoral que nos oriente sobre la manera de cómo podemos aportar recursos de los que recibimos de las prerrogativas al fondo de contingencia, estamos esperando la respuesta de la autoridad electoral".



Cada mes, el PRI estatal recibe cinco millones 800 mil pesos de prerrogativas, con una reducción de un millón de pesos por 24 meses, en concepto de pago de una multa impuesta por el organismo electoral estatal.



Entre las limitaciones que se tendrán al renunciar a las prerrogativas está el dejar de hacer actividades políticas y sociales.



Militantes y funcionarios deben cuotas al partido



Por orden de sus propios estatutos, los militantes del PRI deben pagar una cuota anual de 250 pesos. Además, los funcionarios en mandos medios y superiores están obligados a realizar la aportación del cinco por ciento de su salario, sin embargo, no todos cumplen.



Si se cumpliera con estas cuotas de manera regular, se bajaría el impacto que tendrá el retiro de financiamiento al partido, advierte el líder priista.



"Hay muchos que están atrasados, ya estamos en ese proceso también porque muchos aportan en sus municipios, los regidores aportan en su municipio y ahí se queda, pero ya estamos tratando de la mejor manera y junto con ellos de que a partir de este mes ya se regularice su aportación a que están obligados como miembros del partido".



Aquellos que busquen ocupar un cargo político requieren estar al corriente de sus cuotas. Actualmente, la mitad del gabinete estatal está en una situación de morosidad, refirió el dirigente.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR