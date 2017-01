Priistas en Jalisco ven momento de construcción del partido

Durante su IV Sesión Ordinaria del V Consejo Político Estatal, los militantes coinciden en que deben hacer algo con sus estructuras

GUADALAJARA, JALISCO (14/ENE/2017).- Durante su IV Sesión Ordinaria del V Consejo Político Estatal, los priistas coincidieron en que es momento de construir estrategias, dejar las críticas que no construyen y enfrentar los problemas actuales, pues de lo contrario, no se podrá aspirar al triunfo en las elecciones del 2018.



El dirigente de Jalisco, Socorro Velázquez Hernández, indicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no puede ni debe ser una maquinaria electoral insensible a las demandas populares, pues la sociedad está insatisfecha con la clase política desprestigiada.



Es por eso que el PRI debe hacer algo con sus estructuras y no evadir la situación que envuelve a todo el país.



"El PRI debe estar con la gente, cuando le damos la espalda con decisiones que lastiman, la gente nos da la espalda con su decisión en las urnas, no abusemos de su nobleza, no abusemos, a menos que pretendamos convertirnos en estrategas de la derrota".



A lo largo de la sesión, priistas tomaron la palabra previo oficio enviado al partido, y al menos dos de ellos expusieron sus intenciones de contender por la dirigencia estatal del partido: Leobardo Alcalá y Rubén Vázquez.



El primero solicitó un proceso abierto para poder practicar la democracia interna del partido, que no puede ser postergada tras el revés que sufrió el PRI en el 2015.



"En el PRI Jalisco los militantes tenemos el legítimo derecho de elegir a nuestros dirigentes, pero previa convocatoria a la base militante, para renovar nuestro comité directivo; si bien la unidad es siempre indispensable, esto no puede imponerse y ser el pretexto de quebrantar los derechos o estrangular las aspiraciones".



Por su parte, Vázquez indicó que, si Velázquez Hernández decide no continuar en la dirigencia, participará para el puesto mediante consulta con los militantes.



Otro que tomó la palabra fue el consejero de la CROC, Alfredo Barba Mariscal, quien aseguró que el PRI tiene grandes compromisos que no se han alcanzado a cumplir, y es importante que se castigue a los priistas que han avergonzado al partido, como Javier Duarte o Roberto Borge.



"La sociedad debe saber que no todos somos iguales, ni somos Duarte ni Borge, que existimos muchos priistas con valores y queremos trabajar por nuestro partido; amigos, no podemos seguir permitiendo que nuestros representantes populares y funcionarios públicos abusen de su representación para aceptar prebendas que no son justificadas, que lastiman a la sociedad y hieren letalmente a nuestro partido".



Uno de los puntos constantes durante la sesión fue el apoyo al gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, tras haber anunciado las medidas emergentes contra los estragos del "gasolinazo".



En la sesión también se rindió el informe anual de la secretaria general del partido, Mariana Fernández, así como el anuncio de la salida de la secretaria técnica, Sofía Valencia Abundis, quien deja su cargo para irse a un puesto federal. En su lugar queda Hortensia María Noroña Quesada, quien rindió protesta en el encuentro tricolor.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR