Fijan en siete pesos tarifa social de transporte público

Según un análisis realizado por el Comité de Tarifas, este es el precio que puede pagar el ciudadano

ZAPOPAN, JALISCO (13/ENE/2017).- El Comité Técnico de Validación de Tarifas informó que la tarifa social (la que el ciudadano puede pagar) para el transporte público será de siete pesos, tras un análisis socioeconómico que determinó que el 40.4 por ciento de los casi 1.6 millones de usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara percibe de uno a dos salarios mínimos, por lo que no pueden erogar más dinero por este servicio.



Mario Córdova España, presidente del Comité Técnico y director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (IMTJ), señaló que un usuario gasta en promedio 22.6 pesos diarios, que equivale a cuatro boletos, por lo que la tarifa social es 6.92 pesos pero para efectos prácticos y en congruencia con la medida tomada por el gobernador de congelar la tarifa, el comité técnico señala los siete pesos para proteger a quienes están al límite de su capacidad de pago.

"El 40.4 por ciento de los usuarios percibe entre uno y dos salarios mínimos, de los cuales el 13.6 de sus ingresos mensuales lo destinan al transporte público. El índice nacional de precios al consumidor, su distribución de conceptos en la canasta básica, recomienda gastar del 13.4 por ciento, es el único referente nacional que tenemos para decir cuánto una persona debería de gastar de sus ingresos en transporte", explicó Córdova España.



El director del IMTJ adelantó que la tarifa técnica (lo que cuesta operar el transporte) se analizará solamente para el modelo ruta-empresa y se discutirá de manera preliminar el 17 de febrero, y el 3 de marzo se votará el dictamen final.

"No presentaremos tarifa técnica para el modelo hombre-camión que es el que predomina en este momento. En el momento que estén operando como ruta-empresa, cuando menos cuatro meses de implantación, esa tarifa técnica se le pagará al transportista".



Córdova España enfatizó que la diferencia entre ambas tarifas no la pagará el usuario, sino que dependerá de los incentivos y políticas propuestas por el Ejecutivo.

"No sé si llegue a ser económico o en especie, por ejemplo ahorita el gobernador está analizando apoyo para la compra de unidades de gas comprimido, donde se tiene un ahorro de más del 30 por ciento".

Reprueban servicio de transporte público

Mario Córdova España, director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (IMTJ), dio a conocer los resultados de la Evaluación de la Calidad del Servicio del Transporte Público del Área Metropolitana de Guadalajara, realizada en noviembre de 2016, y en la cual el servicio fue reprobado.



Córdova España detalló que hay millón 592 mil 472 usuarios en la metrópoli que producen diariamente 4.6 millones de viajes en todas sus modalidades, de los cuales 440 mil se realizan en transporte masivo y el resto en las 277 de rutas de autobuses.

"La encuesta tiene un nivel de confianza del 95 por ciento y el resultado es similar a la opinión reflejada el año pasado, en donde el usuario del transporte público reprueba al transporte colectivo en sus diferentes aspectos, es una calificación de uno a diez que apena supera cinco".



El director general dijo que entre las principales demandas están el maltrato de los conductores, la poca capacitación de estos en la conducción del vehículo, necesidad de tener servicio oportuno, no contar con frecuencias adecuadas. "Las preguntas de qué opinaban del prepago tienen opinión favorable, y sí estarían dispuestos a pagar más por una mejor calidad del servicio. Las calificaciones pudieran ser peores si tuviéramos un referente de mejor calidad, y el único que lo da es el transporte masivo".



Mario Córdova agregó que según un informe, que complementa la encuesta, las empresas con más quejas en 2016 fueron encabezadas por Sistecozome, Servicios y Transportes y Alianza, en ese orden. Mientras que la ruta con mayor número de quejas fue la 629, seguida de la 371, 604, 51-C, 633, 19, 163, 626, 646 y 616. "El específico de quejas fue 'deficiencia de servicio', 'no dio la parada', 'faltas al reglamento de Movilidad', 'no respeta paradas', 'corta las rutas', 'no pasa con la frecuencia', detalló.



Un usuario que busca un cambio



Manuel Cervantes fue presentado en la sesión del Comité Técnico de Validación como el representante de los usuarios del transporte público. El ciudadano platicó que hizo su solicitud con el objetivo de buscar un cambio en el servicio que utiliza desde "que tiene uso de razón". "Más bien ¿qué no he sufrido en el camión?, va parado uno, o nada más no lo levantan, va uno corre y corre en doble fila".



Cervantes, quien es usuario frecuente de rutas como 258-A y 207, señaló que está de acuerdo con la tarifa social que fue aprobada en la sesión. "Necesitan ellos trabajar como se debe, no aumentar, Sistecozome dice que no alcanza para el diésel. El aumento de gasolina para ellos es mucho peso, porque vamos a suponer que levantan mil pasajeros, cuánto le queda para el diésel".



También recalcó que algunos choferes son majaderos o no saben conducir, por lo que debería haber una escuela de manejo. "Lo que han hecho no ha dado resultado. Hice mi solicitud y aquí estoy, no tuve un acuerdo".



SABER MÁS



Según el IMTJ, el transporte público en la metrópoli tiene 1.6 millones de usuarios de los cuales el 40.4 por ciento gana de uno a dos salarios mínimos y 35.7 por ciento de dos a cinco salarios mínimos.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ