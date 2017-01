Ejidatarios y autoridades terminan reunión sin acuerdos

El representante del ejido señala que les quieren pagar en total poco más de 61 MDP, cuando ellos piden dos mil 800 millones

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- Después de más de dos horas de negociación, los ejidatarios que demandan la recuperación de los terrenos ubicados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en El Zapote, salieron sin acuerdos en la reunión que sostuvieron esta tarde con autoridades estatales y federales.



De acuerdo con Nicolás Vega Pedroza, representante del ejido, el rompimiento del diálogo se debió a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) presentó un costo diferente en el valor de la tierra al que los propietarios de las 300 hectáreas exigen.



"Nosotros no nos conformamos con eso, eso es una ridiculez. Ni siquiera lo tomamos como un ofrecimiento. Pero no nos vamos a detener, si por defender nuestro patrimonio nos meten a la cárcel ya estaremos declarando", señaló Vega Pedroza.



De acuerdo con el avalúo expuesto hoy por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el precio por metro cuadrado de las tierras es de 20 pesos, lo que representa un costo total de 61 millones 270 mil 866 pesos.



Sin embargo, los ejidatarios insisten en que el valor del predio es de 800 pesos por metro cuadrado, lo que representa dos mil 800 millones de pesos.



Las autoridades explicaron que la diferencia en las cifras estriba en que el costo de la tierra se estipuló de acuerdo al valor que tenía al momento de que se inició la construcción de la terminal aérea, según los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Además, Fernando Bueno Montalvo, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aclaró que no podrán realizar un doble pago a los ejidatarios. Esto, luego de que en el sexenio de Felipe Calderón recibieron un cheque por 40 millones de pesos como parte de la indemnización.



Ante este panorama, Nicolás Vega Pedroza advirtió que interpondrán un recurso ante un Tribunal Federal, con el fin de dejar sin efectos el avalúo de la autoridad.



Mientras el proceso legal se desahoga, las protestas pacíficas en el aeropuerto se mantendrán.



Por último, las autoridades citaron a los inconformes a una próxima reunión el 27 de enero. Con el fin de presentar los avances legales de los asuntos y llegar a un acuerdo.



