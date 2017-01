Autoridades y ejidatarios del Aeropuerto discuten pago de tierras

Este viernes vence el plazo para que las autoridades definan si aportarán la indemnización

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- En punto de las 11:15 horas inició la sesión informativa en Palacio de Gobierno, entre las autoridades estatales y federales y los ejidatarios del predio El Zapote, quienes mantienen una lucha legal para el pago de 300 hectáreas ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.



Aunque este viernes vence el plazo para que las autoridades definan si aportarán la indemnización, que podría ascender a más de dos mil millones de pesos, los ejidatarios no confían en obtener una respuesta positiva.



Nicolás Vega Pedroza, representante de los inconformes, relató que desde temprana hora hay presencia militar y de la Fuerza Única en la terminal área, donde también permanece un plantón de los propietarios de tierras.



El ejidatario señaló que el reforzamiento de la seguridad pública no es un buen augurio, por lo que mantiene la advertencia de realizar manifestaciones y tomar el estacionamiento del aeropuerto, si no anuncian el pago de sus tierras.



"Nosotros mantenemos lo dicho, sí no acatan la resolución del juez vamos a ejercer nuestro derecho de manifestarnos. Pero primero, vamos a esperar a que nos hagan saber los acuerdos". Puntualizó Nicolás Vega.



En la reunión se encuentran presentes el Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y un grupo de ejidatarios.



Además, hay una agrupación de 30 personas a las afueras de Palacio de Gobierno, a la espera de los acuerdos.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ