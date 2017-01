Anahí Olguín Rojas reclama curul vacante del PRI Jalisco

La diputada asegura que ella es quien debe ocupar el lugar de la recién fallecida Cecilia González Gómez

GUADALAJARA, JALISCO (12/ENE/2017).- A una semana del fallecimiento de la diputada priista, Cecilia González Gómez, la ex regidora tapatía, Victoria Anahí Olguín Rojas acudió a Oficialía de Partes del Congreso del Estado para dejar la sentencia emitida por el Tribunal Federal Electoral, en el que se establece que ella es la siguiente en la lista de diputados suplentes por representación proporcional.

"Hubo una confusión por parte de un compañero de mi partido, (se) estuvo manejando una lista antigua, la lista inicial que presentó el partido antes de la jornada electoral, pero una vez realizada la jornada, ya con los resultados, el número de votos que obtuvimos por partido, esta lista se modifica y entran las posiciones de representación proporcional, es el caso por ejemplo, de Rocío Corona, que entra una vez modificada esa lista, por eso ella es diputada", comentó Olguín, debido a que se había informado que Sebastián Pulido Cárdenas sería el suplente.

Comentó que la protesta podría darse en la próxima sesión del pleno, "mi propio presidente de partido está atento al tema, él mismo me comentó que el llamado ya tiene que ser propiamente del Congreso, porque el partido por un lado ya hizo su parte, lo que le corresponde".

La ex regidora informó que la sentencia entregada a Oficialía de Partes, fue emitida hace un año dos meses por el Tribunal, "fue la última que salió después de la jornada electoral, esto ya no tiene modificación, no se trata de acuerdos políticos, ya aquí no se le debe hacer ningún ajuste ni modificación".



EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ