Sin consensos, para eliminar financiamiento a partidos

Durante la sesión en el Congreso, se retiran diputados del PAN, PRD y MC

GUADALAJARA, JALISCO (12/ENE/2017).- Las diferentes fracciones parlamentarias no han llegado a un acuerdo para eliminar el financiamiento a partidos políticos en años no electorales, lo que provocó que en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que se dio luz verde a la iniciativa del Ejecutivo estatal, se retiraran los diputados de MC, PAN y PRD.

De acuerdo a la propuesta del gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, se establece modificar la fórmula para fijar el financiamiento de los partidos para que en lugar de 65 por ciento del salario mínimo sea el 0.001 por ciento, multiplicado por el total del padrón electoral en el Estado.

"Para evitar suspicacias de que el día de mañana puedan argumentar que el artículo 116 de la Carta Magna de la Constitución Federal, establece que debe de darse el financiamiento público a los partidos políticos estén o no en procesos electorales. Consideramos que con esa salvedad, con ese agregado que se le da al dictamen no tendrían ningún problema", destacó la presidenta de la comisión Rocío Corona Nakamura.

La diputada informó que en este año se les autorizó a los partidos 262 millones 28 mil 542 pesos, de los cuales, Movimiento Ciudadano le correspondieron 76.1 millones, al PRI 71.8 millones y al PAN 30 millones.

Previo a la aprobación del dictamen, el diputado emecista, Augusto Valencia señaló que les entregaron el orden del día sin avisarles sobre los temas a tratar, "de los dictámenes que se proponen no hemos podido ver ninguno de los que se quieren votar en esta sesión y estamos impedidos de poderlos votar. Habría que advertir que uno de ellos que tiene que ver con una reforma al artículo 13 de la Constitución, la propuesta del gobernador está mal hecha y no sabemos si el dictamen corrige la propuesta del gobernador".

El diputado panista, Felipe Romo Cuéllar coincidió en que no recibieron la información, "lamento profundamente la manera en como se está conduciendo este importante asunto para mitigar el aberrante daño que se le está haciendo a los ciudadanos con el gasolinazo, y esta comisión está siendo nuevamente ventanilla de trámite del gobierno estatal (...). No conocemos ningún dictamen, fuimos citados de última hora (sesión extraordinaria)".

Los legisladores solicitaron que se declarara un receso para revisar los dictámenes, sin embargo, se votó en contra.

Posteriormente, Nakamura señaló que la comisión de Puntos Constitucionales (la cual está integrada por 13 diputados de los cuales siete son priistas), ha desarrollado 14 sesiones extraordinarias, y en las 13 anteriores nunca habían exigido de esa manera conocer los dictámenes, "que ya conocen. Que no finjan demencia. Han sido socializados y conocen perfectamente el contenido; aún más, información que no han compartido, porque el día de ayer una servidora estuvo aquí a las 12:00 y nadie concurrió de los asesores ni los diputados, me dejaron como novia de rancho, aquí sola".

Antes de comenzar a votar los dictámenes, el diputado perredista, Saúl Galindo Plazola, también se retiró al argumentar que estaban de acuerdo en la iniciativa en lo general, pero no en las formas en como se condujeron en la comisión, "creo que los diputados tienen razón al exigir o pedir tener conocimiento más amplio de los dictámenes que se pretenden votar".

En la comisión tampoco se aprobaron los acuerdos promovidos por el MC y el PAN para solicitar al Congreso de la Unión la reducción y eliminación, respectivamente, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas.

Alrededor de las 13:00 horas, los diputados dieron inicio a la sesión ordinaria de este día, sin embargo, posteriormente declararon un receso.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ