Regidores del PRI piden destinar 45 MDP a Fondo de Contingencia

GUADALAJARA, JALISCO (11/ENE/2017).- Los regidores de la fracción edilicia del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara presentarán una iniciativa que pretende reducir los gastos en comunicación social, asesorías y viajes en al menos un 30 por ciento. Según los ediles, estas medidas lograrán un ahorro de 45 millones de pesos que proponen se destinen al Fondo de Contingencia para la Economía Familiar.

Sergio Otal Lobo, coordinador de la fracción, indicó que la iniciativa de la regidora Ángeles Arredondo para modificar el Presupuesto 2017 será presentada en la próxima Sesión de Cabildo.

“Queremos que este recurso se aporte al fondo que propone el gobernador, que sea clara y contundente la participación del Ayuntamiento. Si Enrique Alfaro verdaderamente tiene la intención de ser solidario con la ciudadanía que se sumen a estas iniciativas”, indicó.

Por su parte Ángeles Arredondo explicó que la reducción en los gastos de comunicación social y viáticos permitirán además incrementar el padrón de beneficiarios de los programas sociales del municipio.

Precisó que tan sólo aplicar el recorte del 30% en comunicación social, erogación que asciende a 57 millones de pesos anuales ahorraría alrededor de 17 millones de pesos al erario municipal.

“En el tema de viáticos también sería una aportación muy importante porque esto no es necesario y debe reducirse o eliminarse”, señaló la edil al indicar que también se pueden aplicar ahorros en el gasto de gasolinas que asciende a más de 400 mil pesos diarios. Explicó que no se debe pagar combustible a áreas no operativas del municipio.

La regidora también hizo un llamado a reducir el predial pues aseguró que esto impactaría de forma positiva en la economía de las familias.

