Reclusas con hijos serán beneficiarias de programa Jefas de Familia

El Congreso de Jalisco aprueba reformas a la Ley para la Protección a las Madres y así apoyar a este sector

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- Para garantizar un desarrollo adecuado a los hijos de las reclusas que permanecen con sus madres hasta los tres años de edad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para la Protección y Apoyo a las Madres Jefas de Familia, para que el Ejecutivo estatal ajuste el presupuesto destinado a este programa social y las incluya en el padrón de beneficiarias.

De acuerdo al coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra, son alrededor de 20 niños los que nacen al año en los centros penitenciarios del Estado, por lo que es necesario que se otorgue esta ayuda.

Comentó que regularmente las mujeres recluidas son abandonadas no solamente por sus parejas sino también por sus propias familias, "eso lo hemos verificado durante las distintas visitas que se han hecho a los reclusorios, pero las personas más lastimadas son los infantes (...). No tienen ni siquiera los elementos necesarios para desarrollarse de manera adecuada, no digamos alimentación, mucho menos un servicio médico adecuado".

En el dictamen aprobado por el Congreso, se da un plazo de 180 días al gobierno del Estado para que realice las modificaciones presupuestales necesarias, determine cuántas serían las beneficiarias y establezca qué tipo de apoyos se entregarán.

El diputado añadió que posteriormente se determinará qué apoyos se dará a los menores una vez que cumplen los tres años y ya no pueden permanecer con sus madres.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ