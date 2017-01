Contratación de cien trabajadores contribuye a quiebra de Sistecozome

El dirigente sindical asegura que fueron contratados al inicio de esta administración y desconoce qué labor realizan

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- A consideración del dirigente sindical del Sistecozome, Toribio Lucero García, la contratación de 100 trabajadores que llegaron al organismo en la actual administración, representan una carga que contribuye a su quiebra técnica; arrastra deudas por 500 millones de pesos y no tiene para pagar aguinaldos.

Al engrosar la nómina, luego de que se hizo un recorte al inicio de la administración de 280 trabajadores, es parte fundamental para la merma de ingresos en el Sistecozome, "ahí nos dio para abajo en el ingreso".

"Operando nuestras (cuatro) rutas al 100% Sistecozome subsiste, siempre y cuando se dé de baja al personal que llegó con esta administración", manifestó el representante sindical de alrededor de 500 trabajadores del organismo.

Además, mencionó que ese centenar de personas se introdujeron en puestos en los que no desempeñan funciones para las que fueron contratadas; desconoce qué labor realizan en realidad; están en áreas y reciben sueldos "que no les corresponden...es personal que en realidad no se ocupaba".

"A una mujer le dan un nombramiento de técnico B, es nombramiento de mecánico y no es posible, no vemos a una mujer que sea mecánico. Tenemos otras mujeres con nombramiento de mantenimiento, líneas elevadas y, pues no, son nombramientos que tenían disponibles y que se los dieron así a la rápida para que entraran", señaló el entrevistado.

Al cuestionamiento de si entre ese personal hay aviadores, Lucero García, indicó: "Algunas personas no las conocemos, pero no sabemos si estén de despachadores en algunas rutas del subrogado, esos no se presentan al Sistecozome. Desconocemos si estén trabajando o no estén trabajando, pero lo malo es que ya están en la nómina".

El monto mensual que representan para la nómina esos 100 trabajadores, afecta al personal de base que tiene tres años sin aumento y con las percepciones más bajas de Gobierno del Estado, hay gente que gana 185 pesos diarios, indicó.

Además del gasto en nómina, el aumento al precio del diésel es un aspecto que generará más problemas económicos al organismo, dijo.

Ante la posible fusión de Sistecozome con Servicios y Transportes o Siteur, el sindicato del organismo pidió se garanticen los pagos a los trabajadores; que se les dé base y continúen aportando al Instituto de Pensiones.

El sindicato propuso una reducción a la plantilla de trabajadores, iniciando con el personal que llegó en la actual administración. Sistecozome cuenta con 535 empleados.

Lucero García dijo que se pide un trato especial para trabajadores a quienes les faltan unos meses, o de uno a tres años para la jubilación, en este caso hay alrededor de 40 personas; pugnarán por garantizar que continúen realizando sus aportaciones a Pensiones del Estado, en caso, por ejemplo, de que se decida la fusión del organismo con Servicios y Transportes o Siteur.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA