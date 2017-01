'No bajaremos el predial', recalca Alfaro

El edil asegura que eso no sería una ayuda real para todos los tapatíos

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, recalcó que no disminuirá el costo del impuesto predial en la Perla Tapatía pese a las voces de algunos sectores de la ciudadanía que solicitan el descuento para hacer frente a las afectaciones económicas por el "gasolinazo".



Alfaro indicó que eliminar el cuatro por ciento de aumento en las Tablas Catastrales no sería una ayuda real para los tapatíos, pues en números brutos esta medida sólo representa un ahorro promedio de 20 pesos anuales.



En días pasados, el primer edil de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, anunció una disminución del seis por ciento en el costo del gravamen en su municipio.



"¿Ustedes creen que con eso le van a ayudar a la gente a resolver su problema de vida? Me parece que estos debates son ofensivos para la gente, ahora resulta que nos mandan recomendar que dejemos de cobrar 20 pesos al año. Ese no es el camino", señaló.

"Lo que tuvo el predial no fue un aumento, fue un ajuste inflacionario que es en virtud para ayudar a los trabajadores de base del gobierno como barrenderos o jardineros para que tengan un incremento salarial".

Enrique Alfaro aseguró que hasta el momento registran buena recaudación del predial y rechazó la invitación que circula en redes de no pagarlo como protesta ante el aumento a los combustibles. Indicó que no pagar el impuesto no afecta en nada al Gobierno federal.



Indicó que en los próximos días anunciarán medidas de austeridad adicionales para disminuir los gastos del gobierno municipal entre las que destacan recortar el desembolso en comunicación social y en gasolina.



Este miércoles, Alfaro asistirá a la Ciudad de México para sostener reuniones en la Secretaría de Hacienda y con los diputados federales de Movimiento Ciudadano con el objetivo de darle marcha atrás al gasolinazo.



"Si no podemos, haré todo lo posible para que ese grupo de pillos que han saqueado al país no vuelvan a hacerlo nunca más".

