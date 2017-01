Crece otros nueve MDP deuda de Sistecozome

Pidieron esta cantidad a la Sepaf para poder pagar los aguinaldos de todos sus trabajadores

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- El Sistema de Transporte Colectivo de Zona Metropolitana (Sistecozome), cuyo destino: la liquidación o fusión, está en proceso de definición, sigue acrecentando sus deudas. Debido a que con recursos propios no pudo hacer frente al pago de aguinaldo de sus trabajadores, correspondiente a 2016, será a través de un nuevo préstamo por nueve millones de pesos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), que cumpla con esa obligación (a abril el organismo reportó pasivos por 500 millones de pesos).

Los trabajadores de la paraestatal del transporte, recibieron antes del 22 de diciembre pasado un pago parcial de 40% de su aguinaldo, monto que en conjunto sumó alrededor de 3.7 millones de pesos, los cuales fueron aportados por la Sepaf.

"Fue un préstamo que nos hizo la Sepaf ese 40%, son tres millones 700 mil, aproximadamente, que quedó documentado fiscal y en los asientos contables y de acuerdo al marco legal", informó el director de Sistecozome, Javier Contreras.

El Consejo de Administración, explicó el funcionario, autorizó a Sistecozome solicitar a Sepaf el préstamo por la totalidad del recurso requerido para el pago de aguinaldos, el monto ronda los nueve millones de pesos. En la próxima mesa de trabajo se determinarán fechas para cubrir esa obligación con los trabajadores, que prometió será a la brevedad.

Al término de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración del Sistecozome, en la que se informó a sus integrantes que el organismo es intervenido administrativamente por la Contraloría Estatal, autoridades dijeron que uno de los primeros temas que se pondrá sobre la mesa es resolver el adeudo del aguinaldo a los trabajadores.

"Vamos a celebrar la primera mesa de trabajo y ahí se va a disponer, porque ya tenemos declarada la intervención, que se paguen los aguinaldos. La gente no tiene la culpa de esto que estamos transitando", indicó la contralora estatal, Teresa Brito.

La funcionaria reiteró que con la intervención administrativa a Sistecozome, se obtendrá un diagnóstico, con base al cual el gobernador tomará la decisión de liquidar o fusionar el organismo, "no quiero pensar en desaparecer Sistecozome, si no, no tendría sentido esto que estamos haciendo, no lo quiero dar como algo en firme, igual desparece, pero no lo quiero decir en este momento porque, además, no me toca".

La funcionaria subrayó que están garantizados los derechos laborales de los trabajadores del organismo de transporte, independientemente del destino administrativo y legal que tendrá la paraestatal. En Sistecozome laboran 535 personas.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA