Auditoría al Sistecozome deriva en 30 observaciones

De los fallos, 12 fueron solventados; informó la titular de la Contraloría

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- La Contraloría del Estado realizó una auditoría al Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome) de la que resultaron 30 observaciones, de las cuales 12 fueron solventadas. Sin embargo, de acuerdo a Teresa Brito, titular del organismo, en este momento todavía no se puede hablar de fincar responsabilidades.

“La Contraloría interviene administrativamente al Sistecozome y analiza en términos generales el estudio integral que ha venido realizando Semov respecto del servicio de transporte público, y el resultado de las auditorías que se llevaron a cabo en este organismo... Todo esto será insumo para esta intervención administrativa que llevará finalmente a decidir el destino de este organismo”, manifestó Brito.

Brito también se refirió a la auditoría que realiza a Servicios y Transportes (SyT), paraestatal que arrastra pasivos por el triple que Sistecozome, esto es, su deuda ronda los mil 500 millones de pesos.

De acuerdo a la funcionaria, a mediados de este mes tendrán un resultado preliminar de la auditoría a SyT.

Sin ruta-empresa, no hay alza

El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, subrayó que conforme a lo anunciado por el jefe del Ejecutivo, Aristóteles Sandoval el pasado domingo, no habrá aumento a la tarifa de transporte público ni subsidio; y los incentivos que se otorguen a los camioneros que migren al modelo empresarial, se entregarán hasta que estén operando conforme al nuevo sistema, no se hará con base a promesas. Hay un precio vigente de siete pesos para quienes cumplan con los requisitos establecidos por el Ejecutivo, “de esa tarifa no se va a mover el Estado”.

“Cuando ese escenario esté en la calle, cuando ese escenario esté, de sistema de prepago instalado con camiones nuevos, mejora en el servicio, entonces entraremos a la discusión de cuáles son los incentivos que el gobierno determinará para quienes sí responsablemente están interesados en seguir dando el servicio”, enfatizó el titular de Semov.

Ante el gasolinazo, el domingo el gobernador anunció una serie de medidas a aplicar en Jalisco, entre ellas: no autorizar un incremento a las tarifas de transporte público, cero subsidio al servicio y la liquidación del Sistecozome.

PLANTILLA

Más de 530 empleados

El Sistecozome tiene 535 trabajadores, de los cuales 240 son choferes. Un grupo de empleados encabezados por el líder sindical Toribio Lucero ha buscado acercamiento con autoridades para manifestar su preocupación ante la posibilidad de perder su fuente de empleo.

BUSCAN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES

Preocupación entre los trabajadores

ante el anuncio del gobernador de desaparecerlo, trabajadores de Sistecozome con casi dos décadas o más laborando en el organismo demandan que se les reinstale en otras áreas de Gobierno. A algunos les preocupa estar cerca de la jubilación y desconocen cómo quedará su situación laboral.

“Tengo trabajando aquí desde 1992, iba a cumplir 25 años, y pues siento tristeza de que vaya a desaparecer porque prácticamente mi vida laboral la pasé aquí en la empresa”, señaló Carlos Orozco quien labora en el área de mantenimiento. Además, a los trabajadores se les adeuda 60% del aguinaldo.