Absurdo, aportar mitad del IEPS a Fondo de Contingencia: Alfaro

El alcalde tapatío rechaza que los municipios otorguen un subsidio al transporte público

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2017).- El alcalde municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, calificó de absurda la propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval para que los municipios metropolitanos aporten la mitad de lo que reciben del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la conformación de un Fondo para la Contingencia de la Economía de las Familias.

Este domingo, el jefe del Ejecutivo estatal anunció las medidas para hacer frente al incremento de precios y el diésel. Entre ellas destacan la desaparición de Sistecozome, la reducción de gastos, no aumentar la tarifa del transporte público y no otorgar el subsidio, y la propuesta para crear el fondo, entre otros.

“Sobre propuestas serias platicamos, sobre bravuconadas no vamos a platicar”, indicó el primer edil tapatío. “¿Cuándo un municipio ha aportado? Por el amor de Dios, es un absurdo y no tiene nada que ver con la realidad. Lo que decimos al gobernador es que si no le parece el planteamiento que hicimos, esperamos que tenga un plan B y que sea exitoso”.

Alfaro rechazó que los municipios otorguen un subsidio al transporte público pues aseguró que resolver dicha problemática es competencia estatal y no de los Ayuntamientos.

“El tema del transporte público no es responsabilidad de los municipios. Nosotros le dijimos al gobernador que no aumente la tarifa del transporte público y le dimos una propuesta para resolver el problema. Si la solución que nosotros le propusimos al gobernador de cómo se puede manejar el tema de una tarifa que está desfasada no le parece, está en su derecho y tendrá que resolverlo”, indicó.

Por otra parte, el presidente municipal celebró la propuesta del Ejecutivo de retirar el financiamiento a los partidos políticos en años no electorales, pues indicó que él presentó esa iniciativa cuando fue diputado local.

“Estamos en esa disposición desde hace mucho”.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS