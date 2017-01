Empresarios se amparan por omisiones ante bloqueos en aeropuerto

Explican que ya se está obligando a las autoridades policiacas y de procuración de justicia a solventar las omisiones

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2017).- Ante las omisiones de las autoridades estatales y federales por los bloqueos en el Aeropuerto de Guadalajara empresarios jaliscienses de cinco cúpulas interpusieron demandas de amparo.

Se tratan de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, el Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guadalajara que señalan a la Procuraduría General de la Republica (PGR) y a la Fiscalía General de no reaccionar ante la comisión de delitos, de no hacer valer los derechos fundamentales de las víctimas y por la omisión de admitir denuncias penales.

El abogado Rodolfo Monarque Ureña explicó que los organismos empresariales acudieron el 13 de diciembre a presentar denuncias penales ante la PGR y la Fiscalía por los bloqueos en el Aeropuerto donde señalaron a los participantes de incurrir en probables actos de oposición a la ejecución de obras públicas y afectación a las vías de comunicación.

Según indicó el litigante, en un principio no quisieron recibir las denuncias al argumentar que supuestamente ya se habían presentado otras similares. Por lo que tuvieron que insistir para que aceptaran los recursos.

Sin embargo, las autoridades fueron omisas a darle trámite puntual a las denuncias y el 16 de diciembre, presentaron dos amparos ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparos Penales.

“Las autoridades están siendo omisas por la falta de un trámite correcto constitucional y legal para actuar y accionar efectivamente ante la comisión de delitos”, explicó Monarque Ureña.

“Los actos reclamados (en el amparo) son que no se ha dado trámite a las denuncias penales interpuestas por el sector empresarial contra probables hechos delictivos están sucediendo en las inmediaciones del aeropuerto y la violacion a los derechos de las víctimas porque no se nos da acceso eficiente a la justicia porque no nos han permitido presentar pruebas “.

El abogado explicó que al momento, el juez federal ha requerido a las autoridades responsables para que rondan sus informes sobre los hechos que se les reclaman y que ya se está obligando a las autoridades policiacas y de procuración de justicia a solventar las omisiones.

“La autoridad tiene que reaccionar ante la comisión de eventos delictivos”, aseguró Monarque Ureña.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS