Alfaro reconoce al gobernador por medidas contra gasolinazo

El alcalde tapatío se dijo dispuesto a apoyar en su aplicación

GUADALAJARA, JALISCO (08/ENE/2017).- El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, reconoció al gobernador Aristóteles Sandoval por las medidas que hoy anunció para mitigar los efectos del gasolinazo y se dijo dispuesto a apoyarlo en su aplicación.



En una publicación en sus redes sociales, el primer edil tapatío afirmó saber reconocer cuando un actor político toma decisiones a favor de la sociedad y agradeció que el mandatario estatal haya escuchado la voz de los jaliscienses.



"Por eso me da orgullo reconocer al gobernador por haber atendido nuestra exigencia de no aumentar la tarifa del transporte público con cargo a los ciudadanos. Nuestra voz fue escuchada y eso es el valor de la política", escribió Alfaro.



"Le expreso mi disposición para platicar sobre la manera en que podamos apoyar y profundizar las demás medidas anunciadas, más allá de discrepancias que tengamos con algunas de ellas", recalcó el alcalde.



Enrique Alfaro apuntó que aún falta discutir más temas para atenuar "el golpe medular a la economía de los mexicanos que provocó el Gobierno Federal" y que ya no se le puede hacer más daño al país.



El alcalde concluyó su publicación agradeciendo a la sociedad civil por hacerse oír en paz y recordó que su trabajo es escuchar, reconocer y proteger la intensa y pacífica voz de los ciudadanos en las calles.



EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA