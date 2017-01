Gasolinazo, la gota que colmó el vaso para los tapatíos

Ciudadanos que se manifestaron muestran su molestia por el despilfarro de la clase política

GUADALAJARA, JALISCO (08/ENE/2017).- Dicen que empezó como una pequeña bola de nieve, pero en tres años comenzó a rodar rápido y a llenarse de gobernantes como Javier Duarte, situaciones como los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, feminicidios, violencia y más y más corrupción; ahora el gasolinazo es para los ciudadanos una avalancha que arrasa con todo, la gota que derramó su vaso de paciencia y los orilló a manifestarse, a "despertar".

De los ocho días que han transcurrido en 2017, este domingo ya se realizó la sexta jornada de manifestaciones en Guadalajara contra alza a los combustibles pero los tapatíos no se ciñen sólo a esa causa, sino que dejan brotar las molestias que guardan por el actuar del gobierno federal durante los últimos cuatro años de mandato. "Estoy protestando no por el gasolinazo, sino por el atraco, los robos y todo lo que hay, por todo lo que nos han hecho, con la clase política que se sirve con la cuchara molera y al pueblo lo tiene en el olvido, no es sólo un gasolinazo, es toda la ineptitud de la clase política mexicana. Todos sabemos que los saqueos han sido grupos manejados por los gobiernos, todos sabemos que son los 'rompemarchas', aquí no hubo ningún 'rompemarchas', aquí todos somos conscientes.", explica el señor Carlos Nava frente al Congreso de Jalisco luego de un recorrido de más de cuatro kilómetros que comenzó en La Minerva.

"Estamos aquí ante tanto abuso, robo, muerte, impunidad e incompetencia por parte de la clase política. EPN, ¿o tú qué harías?" se lee en la pancarta que carga y exhibe hacia un recinto cerrado en domingo.

Otros manifestantes llegan y dejan sus carteles en el edificio legislativo. Algunos líderes ciudadanos se animan a hablar. Unos piden que la gente no pague impuestos pero otros consideran que ese no es el camino y proponen hablar con los diputados para que los representen ante el Congreso federal. Son distintos puntos de vista pero todos coinciden en hacer las cosas de manera pacífica, sin dar pie a posibles represiones.

Más de tres mil personas se sumaron a la marcha según datos de Protección Civil y Bomberos. "Estuvo más tranquilo que ayer pero sí hubo respuesta, queremos hacer algo porque se va a poner dura la situación. Hemos visto adultos y niños por igual, hay que despertar y hacer algo, sino se va a poner bien feo, somos más, tenemos que unirnos", considera Daniel Gómez, quien acude a la marcha en su bicicleta y acompañado de su familia.

Erika Zedillo, su compañera, señala que van a seguir asistiendo a manifestaciones hasta que sea necesario. Están por irse de la manifestación y suena el himno nacional a todo volumen en un carro que se estacionó frente al Congreso.

-"¿Va a salir Peña?", pregunta la niña que va con la pareja. No le responden y ella vuelve a insistir: "¿Díganme va a salir Peña?, ¿ayer salió?".

-"Ojalá saliera", le responde Gómez.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ