Tapatíos marchan por sexto día contra gasolinazo

Unas 500 personas parten a las 10:00 horas de La Minerva rumbo a Plaza Liberación

GUADALAJARA, JALISCO (08/ENE/2017).- “El gasolinazo fue la gota que derramó el vaso, estamos hartos de la clase política, de sus mega sueldos, mega bonos, sus mega saqueos, sus mega seguros médicos, que vayan al IMSS como todos los demás”, señaló José Tovar, un ciudadano tapatío que este domingo asistió a la marcha contra el aumento a los combustibles impulsada por el Gobierno federal, la sexta que se realiza en la ciudad en lo que va de 2017.

Tovar detalló que es la tercera manifestación a la que asiste esta semana, acompañado de su esposa y amigos del trabajo, porque ya están cansados de los abusos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde gobernantes como Javier Duarte no dejan de “robarle al pueblo”.

"Estamos en contra de que se sigan pasando de listos, se sigan llenando los bolsillos a costa del pueblo, sigan traicionando, vendiendo la riqueza de la nación a favor de unos cuantos", indicó el jalisciense.



El contingente -que de acuerdo con Protección Civil y Bomberos sobrepasó las tres mil personas- partió a las 10:00 horas de La Minerva rumbo a Plaza Liberación, a donde llegó después del mediodía en confluencia con los asistentes a la Vía RecreActiva, quienes de detenían a mirarlos, unirse, o grabar con sus celulares.



Con pancartas y al ritmo de "México aguanta, Guanatos se levanta", "Fuera Peña, fuera Peña", "Gobierno traidor vende patrias", "Jalisco no saquea", "no nos veas únete", los manifestantes terminaron el recorrido frente al Congreso de Jalisco, en donde pegaron sus escritos y cantaron el Himno Nacional acompañados de algunos creadores de Lotería 43, imágenes del juego tradicional adaptado con personajes de la política que han sido señalados por la indiferencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Arturo Mendoza, uno de los líderes ciudadanos, advirtió en varias ocasiones a los presentes que no se permitían personas encapuchadas y se prohibía cometer actos vandálicos, esto con objetivo que no se desvirtuara el movimiento. "Decimos no al vandalismo, ni siquiera que se roben un lápiz, eso es muy importante para nosotros, lo que no queremos es que se desvíe, porque le están dando mucho realce a los saqueos y están dejando de lado la manifestación del pueblo mexicano, el pueblo mexicano está harto, harto de tanta tranza y corrupción, es indignante que nuestros gobernantes se lleven miles y millones de pesos y no lo publican, no lo denuncian, en cambio magnifican el saqueo. Tenemos seis días, todos los días manifestándonos", indicó.



Por ejemplo al llegar al Congreso unas personas ajenas a la manifestación lanzaron unas palomas de pirotecnia, por lo que los líderes les pidieron que se retiraran y no "mancharan" la causa.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ