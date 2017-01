Municipios optan por cobrar los servicios de recolección

Con este mecanismo, comunas se hacen de recursos para el manejo adecuado de los residuos sólidos

GUADALAJARA, JALISCO (08/ENE/2017).- El problema de la separación de basura es más que educar a la ciudadanía y ordenar a los recolectores para que la recojan diferenciada, ya que si el municipio no cuenta con infraestructura para disponer de manera adecuada de los residuos —fabricar composta con los desechos orgánicos y clasificar la inorgánica para reciclarla— no habrá beneficio alguno.

Y la principal razón de la falta de infraestructura es la falta de recursos, señaló Rigoberto Román López, director general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet): “El tema de los residuos es un tema que, al igual que el agua potable o la energía eléctrica, requiere recursos para estarse financiando. Históricamente los municipios, por lo que han optado, es por mantener ese tema a un lado”.

Es por ello que, con la intención de que en el corto plazo los municipios que no cuentan con recursos puedan tener la capacidad para una gestión integral de los residuos, la Semadet ha impulsado la implementación de un esquema de cobro por el servicio de recolección.

La propuesta fue adoptada por 14 municipios que ya programaron, dentro de su presupuesto de ingresos de este año, el esquema de cobro. Entre ellos están Tepatitlán, Arandas y Tapalpa.

Y es que cualquier proyecto de separación requiere de recursos, por ejemplo, si Guadalajara o Zapopan quisieran construir infraestructura para el manejo de sus residuos separados deberá contar con una planta de compostaje de unos 200 o 300 millones de pesos. Y para obtenerlos los municipios tienen que recurrir a una bolsa federal, endeudarse o financiarlo a través de los cobros del servicio.

Por ejemplo, al realizar un cálculo en Zapopan se llegó a un cobro promedio de 70 pesos mensuales, es decir, alrededor de 850 pesos al año. Aunque seguramente habría descontento, no es tan descabellado si se toma en cuenta que si cada hogar da cinco pesos de propina a los carretoneros gasta alrededor de mil 500 pesos al año: “Sería la mitad de lo que ya gasta la gente para el manejo de residuos”.

En Tehuacán, Puebla, ya se incluye el costo de recolección en el cobro del predial por 250 pesos anuales. Esto les permite recaudar 40 millones de pesos adicionales de los que se pagan 22 millones a la concesionaria y los 18 millones restantes se usan para campañas de educación ambiental. “Y han bajado su generación de residuos de manera importante”.

Una medida que funcionaría en la Zona Metropolitana sería un cobro de acuerdo a las zonas prediales, donde pagarían más las más caras y se permitiría incluso dejar zonas subsidiadas.

La planta productora de composta

Sobre la planta de compostaje, el director de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad de Tlajomulco, Miguel Ángel León Corrales, explicó. “Para reciclar dos tercios de tus residuos necesitas dos cosas: un centro de separación de residuos inorgánicos y necesitas un centro de compostaje y ningún municipio lo ha generado. casi siempre piensan que son inversiones no necesarias o no importantes. Bueno, en el caso de Tlajomulco ya tenemos un centro de composteo”.

Para este proyecto, el municipio invirtió alrededor de cuatro millones de pesos y se programaron para el presupuesto de este año cinco millones más para terminar de modernizar el centro.

“La composta la vamos a regalar, traemos un proyecto para el 2017 de lograr que 500 hectáreas de producción de maíz dejen de utilizar agroquímicos para fertilizar. Nosotros les vamos a regalar 10 toneladas de composta por hectárea. Entonces si te fijas estoy obligado a producir cuando menos cinco mil toneladas de composta en el 2017 para poder lograr estas 500 hectáreas de maíz orgánico”.

León Corrales aseguró que el proyecto será exitoso porque ya se cuenta con el antecedente del programa piloto puesto en marcha en este año, cuando produjeron composta para 100 hectáreas de maíz orgánico.

Socializarán el programa

Autoridades de Tlajomulco advirtieron que este mes arrancarán una campaña de educación ambiental donde explicarán a los ciudadanos que ya deben entregar su basura separada.

“Los camiones de basura no van a revolver los residuos: lunes, martes y miércoles se van a recoger residuos orgánicos; martes y sábado inorgánicos; y los jueves sanitarios. Esto no lo vamos a hacer en todo el municipio de un golpe, vamos ir avanzando sobre una base de proyectos piloto”.

La campaña consistirá en entregar la información en folletos a todos los domicilios donde vaya implementándose el proyecto.

La basura inorgánica llegará a un centro de separación que operará bajo la norma estatal NAE-SEMADES 007/2008, donde se llevará a cabo la separación secundaria para valorizar los residuos y venderlos.

“Como los ciudadanos van a darse cuenta de que no vamos a revolver la basura en los camiones; que vamos a difundir el proceso del centro de separación, que vamos a generar publicidad y van a ver que sí estamos haciendo composta con los residuos orgánicos que nos entregan y sí revalorizamos los inorgánicos, entonces, la gente sí lo va a hacer con gusto” concluyó el funcionario municipal.

RECICLAJE. LOS DESECHOS ORGÁNICOS SE TRANSFORMARÁN EN ABONO

Tlajomulco inicia el próximo mes la separación de basura

Ya hay fecha para el arranque del programa de separación de basura y recolección en Tlajomulco. Será a partir del 1 de febrero (ya concluido el centro de compostaje) cuando inicie el piloto en los asentamientos ubicados a lo largo del corredor de López Mateos, informó el director de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, Miguel Ángel León Corrales

“El planteamiento para el próximo año es implementar proyectos de manera sucesiva. Empezaríamos con López Mateos Sur durante tres meses y luego pasaríamos a las cinco comunidades de la laguna de Cajititlán, que son San Miguel Cuyutlán, San Lucas Evangelista, San Juan Evangelista, Cuexcomatitán y Cajititlán”.

Tres meses después el pilotaje se extenderá por la cabecera municipal y los desarrollos ubicados sobre la carretera que conduce a ésta y los últimos tres meses del año se implementaría la recolección separada cuando menos en seis fraccionamientos de la Zona Valles. “En enero de 2018 abarcaríamos el 100% del municipio”.

El centro de compostaje permitirá reciclar 50% de los residuos generados en el municipio, que son todos los residuos orgánicos con los que se generará composta para abono de sembradíos de maíz.

Los residuos inorgánicos (pet, papel, metales y demás) también serán manejados en una segunda etapa. “Traemos el proyecto de invertir hasta nueve millones de pesos en un centro de separación (…) donde trabajen cuando menos 12 personas haciendo la separación secundaria, tener ahí compactadoras, molinos y poder valorizar todos los inorgánicos. Podemos llegar a valorizar hasta 25% de nuestros residuos que son los inorgánicos”.

Como la recolección será gradual se estima que el primer año se recicle la cuarta parte de los residuos sólidos urbanos: Cuando opere en su totalidad la separación, sólo una cuarta parte de los residuos que genere el municipio, los sanitarios, serán depositados en los rellenos.

Aunque oficialmente arranca en febrero, tras concluir los festejos religiosos en Cajititlán, iniciarán la recolección de residuos orgánicos en mercados municipales y tianguis para trasladarlos al centro de compostaje, ubicado en un sitio conocido como Laguancha, en un predio cercano a la cabecera municipal. La empresa que tiene la concesión de la recolección, Caabsa Eagle, ya no llevará los residuos a la planta de transferencia, sino que deberá trasladarlos al centro de separación.



EL MUNICIPIO INSTRUYE A LA GENTE YA QUE LOS DESECHOS INORGÁNICOS PUEDEN TENER VALOR

En Zapopan tratan que la basura pueda ser negocio

A fin que la ciudadanía se responsabilice de sus desechos, este año Zapopan iniciará una campaña de cultura y educación ambiental para el manejo integral de los residuos. La campaña será intensa, basada en información recolectada desde hace casi medio año y se buscará que la gente se quede con su basura inorgánica, informó Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente.

“Tenemos este esquema con los valorizables, que son los aluminios, papel, cartón, el pet, etcétera, que adquieren un valor y que sean los propios ciudadanos a través de las asociaciones de colonos quienes manejen sus residuos. Ese es el esquema que buscamos”.

Según lo establecido en la Ley de Gestión Integral de los Residuos, existe un “círculo virtuoso” que consta de varios factores que van desde el generador (ciudadano, empresa, Gobierno), la recolección, el transporte y la disposición final, los cuales deben seguir ciertos esquemas para funcionar.

“Lo que no queremos es sólo atacar en el buen sentido sólo nuestro esquema de recolección, porque tiene toda la razón la ciudadanía, ¿de qué sirve que separen si luego se revuelve?”.

De este modo se involucrará a la ciudadanía pues el plan es que el municipio sólo se lleve la basura orgánica y sanitaria. “Nuestro ideal, que ojalá sea en el corto plazo, que las colonias se queden literalmente con su residuo valorizable para que lo comercialicen y puedan obtener un ingreso y que solamente le entreguen a Zapopan aquel residuo que no tenga ningún tipo de valor, sería los más evidentes, los orgánicos”.

La campaña de información se lanzará mediante brigadas casas por casa. “Estamos acopiando la información todavía pero obviamente tiene que ser dentro del primer trimestre del año, sin duda, no me quiero aventurar a una fecha precisa”.

Realizan adecuaciones en el tiradero de Picachos

Además de los programas piloto, las autoridades de Zapopan no querían arrancar de lleno con un programa de separación de residuos sin contar con un relleno sanitario en buenas condiciones, por lo que invertirán casi 50 millones en la remodelación de Picachos, indicó el director de Medio Ambiente.

“Es en este año cuando ya vamos a tener lista la construcción y la mejora de nuestro relleno sanitario. El Gobierno municipal consiguió con el Gobierno federal un apoyo de poco más de 48.5 millones de pesos para la construcción de una célula cinco y mejoramiento general del relleno sanitario”.

En una segunda fase se podría obtener un financiamiento de hasta 200 millones de pesos para un centro de compostaje que producirá fertilizante para parques y jardines. De esta manera Zapopan también se podría hacer cargo de los desechos orgánicos que se generan en el municipio.

Desarrollan programa piloto en algunas colonias

Como la recolección separada de residuos sólidos urbanos sí está en la agenda de la actual administración de Zapopan, las autoridades iniciaron un programa piloto, aunque fue sólo en una colonia.

De los resultados dependerá cómo se expandirá el proyecto al resto del municipio, indicó Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente del municipio.

“Desafortunadamente muchos de nuestros camiones recolectores están constantemente en fallo. No obstante, el municipio, desde este año en este esquema de gradualidad echó a volar un programa piloto en la Colonia La Calma”.

El programa arrancó en julio pasado con la capacitación de colonos en la zona. Durante dos meses acudieron a puntos de reunión en dos parques donde realizaron jornadas tres días a la semana. En ellas explicaron a los asistentes cuáles son los tipos de residuos (orgánicos, inorgánicos y sanitarios), el proceso de separación primaria, según la norma estatal, y los riesgos de un manejo inadecuado.

Después de esto comenzaron a recoger la basura separada y a partir de ello recabar información para detectar las áreas que se pueden corregir o mejorar.

A la par, las autoridades trabajan con los asentamientos que ya cuentan con servicios propios de recolección, como Bugambilias, Valle Real, Jardines del Sol y Ciudad del Sol: “Nos facilita mucho más la ejecución porque ahí la voluntad es total y absoluta para llevarlos a cabo”. Aclaró que esto no excluirá a las colonias que dependen de los servicios municipales.

EL MUNICIPIO IMPULSARÁ EL PROGRAMA PUNTOS LIMPIOS

Guadalajara seguirá esquema voluntario de separación

Porque las autoridades no han hecho su parte en la gestión integral de los residuos, en Guadalajara no adoptarán aún la recolección de basura separada en los domicilios, sino que continuarán con su actual política de Puntos Limpios, que comprende una separación voluntaria por parte de los ciudadanos, informó el director de Medio Ambiente, José Luis Sube Ramírez.

Esto, pese a que las leyes y normas estatales de gestión de residuos establecen que los ciudadanos generadores separen sus residuos y que las autoridades los recolecten de manera selectiva: “Creemos que el Gobierno no ha dado ese extra para poder exigir un poco más”.

Los puntos limpios son espacios donde se ubican cuatro contenedores de mil 100 litros de capacidad cada uno para basura orgánica, pet y aluminio, cartón y papel, y otros residuos.

Se estima que cada “Punto Limpio” puede almacenar hasta 1.5 toneladas de basura, y según las autoridades, se pueden vaciar en cerca de 10 minutos.

Según el director, con la implementación de los Puntos Limpios, Guadalajara cumple las normas y leyes de separación en el Estado: “Se cumple con esto, el ‘Punto Limpio’ se recoge separado, como son cuatro buzones el camión va y recoge un tipo de residuo, pasa otro camión y recoge otro tipo de residuo”.

Actualmente hay 20 y se está a punto de instalar uno más en Analco. Durante su presentación, en abril pasado, se dijo que al fin de la administración habría 500 de ellos.

El director advirtió que no ha sido adecuada la gestión de los residuos que se recolectan en los domicilios. La empresa concesionaria de la recolección, Caabsa, tiene un modelo de negocios que se basa en el cobro por las toneladas de basura, por lo que no busca que los ciudadanos les entreguen su basura separada. Señaló que al municipio le es difícil revertir esta situación.

EMPIEZAN DE CERO EXPLICANDO A LOS INFANTES CÓMO ES LA SEPARACIÓN

En San Pedro Tlaquepaque, la estrategia son los niños

El problema de los daños al medio ambiente apremia, pero en San Pedro Tlaquepaque prácticamente iniciarán de cero en la separación de la basura. En la presente administración se dieron a la tarea de enseñar primero a los niños, por lo que los resultados se asoman a largo plazo, según informó María Eloísa Gaviño Hernández, coordinadora de Servicios Públicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque.

“Me di a la tarea de un proyecto llamado Tlaquepaque en movimiento a través de los niños (...) Es precisamente para empezar con los niños a que se concienticen en la separación de los residuos, que ellos sepan cómo se perjudica al medio ambiente tirando la basura y revolviéndola”.

Su funcionamiento básico es reunir a los menores en los jardines de niños municipales, tentativamente con sus padres, para enseñar sobre el reciclaje al identificar los tipos de residuos.

Aunque arrancaron el programa en noviembre en la Colonia San Pedrito, lo detuvieron poco después, pues creyeron conveniente complementarlo con la participación de los adultos. De este modo, en enero lo retomarán para involucrar a una mayor parte de la población, aunque creen que será un proceso lento.

Explicó que el personal municipal lleva bolsas con basura para que los niños se hagan cargo del proceso de separación: “Entonces separan el pet, el cartón, varias cosas que ellos venden y tienen alguna ganancia”.

En el programa de enseñanza participarán Servicios Públicos y Parques y Jardines en coordinación con el DIF.

A DETALLE

Carecen de recursos

El principal problema que enfrenta Tlaquepaque para la separación de basura en el corto y mediano plazo es la falta de recursos, admitió Gaviño Hernández. A esto se suma la costumbre arraigada de las personas de tirar todos los desechos revueltos.

CRÓNICA

Revolvían los desechos y dejó de esmerarse

El llamado del cencerro hizo que Osvaldo Martínez saliera de su casa en el Oriente de Guadalajara con su bote de basura. Restos de comida, papel higiénico, platos desechables, botellas plásticas y de vidrio entre otras cosas componían la carga que entregó al carretonero, quien sin chistar la tomó y arrojó dentro del camión para continuar con su colecta de basura variopinta y maloliente.

Osvaldo recuerda que hace varios años se anunció un programa de recolección diferenciada, en el que tenían que separar la basura en tres grandes clases: orgánica, como restos de comida, de preferencia en una bolsa verde; inorgánica, como papel y plástico, en las azules; y sanitaria, como los papeles del baño, toallas femeninas y demás, en bolsas naranjas.

Como le pareció buena idea lo tomó con entusiasmo, más a sabiendas que ponía de su parte para contribuir a mejorar el medio ambiente.

“Supuestamente había que separar lo orgánico e inorgánico. Cierto día pasaba un camión recogiendo la inorgánica y cierto día la orgánica. Era algo inservible porque en realidad el camión rejuntaba una y otra y al final terminaba toda revuelta, pues era la misma. Entonces toda la gente empezó a darse cuenta de ese tipo de cosas, que de nada valía el esfuerzo del ciudadano”.

De esa manera, abandonó la recién adoptada costumbre: “En realidad no hace uno caso a estar separando y a tener dos contenedores y aparte el Gobierno no ayuda mucho en eso porque también le vale, no manda los camiones que deben separar. Desde hace mucho tiempo aquí, lo que es esta colonia, no se ve que la gente separe, siempre avientan la basura al mismo bote y un solo camión es el que recoge siempre la basura”.

Osvaldo cree que una buena medida para que la gente separe su basura es que, efectivamente, si no la entrega separada que no se la recojan, pues las personas necesitan que algo las motive a actuar y nadie quiere quedarse con su basura. “Si el Gobierno no trata de alguna manera de animar a la gente para que lo haga, pues la gente abandona y se desanima”.

Así, si regresara el programa y viera disposición de las autoridades, aseveró que regresaría a sus breves buenos hábitos de separación: “Si el Gobierno lo implanta sería un buen inicio para mejorar porque sí le estamos dando duro al medio ambiente y si no cooperamos Gobierno y ciudadanía, esto se va a ir al carajo, la verdad”.

NUMERALIA

Generación de desperdicios

400 toneladas de residuos por día genera Tlajomulco

136 mil toneladas de desechos produce el municipio cada año

25% de los residuos se espera sean tratados por el municipio, es decir 35 mil toneladas”.

LA FRASE

"Vamos a dar un periodo de gracia de un mes, pero después a la persona que no nos entregue la basura separada pues no se la vamos a recolectar. Nadie va a querer quedarse con la basura en su casa."

Miguel Ángel León Corrales, director de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad de Tlajomulco.

LO QUE DICE LA LEY

Normatividad que obliga a la separación de residuos en el Estado

• Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco

• Artículo 41. Es obligación de toda persona física o jurídica generadora de residuos sólidos urbanos o de manejo especial: I. Separar y reducir la generación de residuos; (...)

• Artículo 53. La Secretaría y los Ayuntamientos instrumentarán sistemas de separación primaria y secundaria de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, (...)

• Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008

• 5.1.1. Separación primaria (...) La separación primaria consiste en la clasificación de los residuos, desde la fuente generadora, en “residuos orgánicos”, “residuos inorgánicos” y “residuos sanitarios”. (...)

• 5.5 Especificaciones técnicas para realizar la entrega y recolección selectiva de los residuos. Las autoridades municipales en sus respectivas competencias, deberán establecer los mecanismos y los instrumentos legales aplicables para que se lleve a cabo la entrega de residuos separados por parte de los generadores y su recolección selectiva por parte del sistema de recolección de limpia (...).

• 5.5.2. De la separación secundaria. La ejecución de esta separación y clasificación de los residuos sólidos urbanos, se deberá sujetar a lo dispuesto por las autoridades municipales en los Programas Municipales para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos;(...)

Generación de residuos sólidos urbanos en la Zona Metropolitana

Municipio Población Basura por habitante (kg) Toneladas por día Guadalajara 1’513,499 1.098 1,661.82 Zapopan 1’355,938 1.098 1,488.82 Tlaquepaque 659,655 986 650.42 Tonalá 539,594 986 532.04 Tlajomulco 555,528 986 547.75 Fuente: Semadet

RECOLECCIÓN CON CUOTA

Municipios que cobran el servicio

Municipios que incorporaron el cobro por manejo de residuos a sus leyes de ingresos