Alberto Uribe rechaza subsidio al transporte público

Considera que esto sólo engaña a la gente pues, asegura, este tipo de medidas lo único que buscan es generar votos al partido en el poder

GUADALAJARA, JALISCO (07/ENE/2017).- El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe, consideró que aplicar un subsidio al transporte público es sólo engañar a la gente pues explicó que este tipo de medidas lo único que buscan es generar votos al partido político en el poder.



Este miércoles, los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Zapotlanejo y Juanacatlán pidieron al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval subsidiar el posible aumento a la tarifa del transporte público para que no afecte a la ciudadanía. Según explicaron, se necesita una inversión de tres mil 240 millones de pesos.



Uribe explicó que no acudió a la rueda de prensa con los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano porque se encontraba fuera de la ciudad.



"Cada que se subsidia algo quiere decir que la economía no está bien, no deberían existir los subsidios. Desde mi perspectiva, lo que se debe hacer es mejorar la economía familiar y no vivir a base de subsidios porque nada más es hacerse pato", señaló el primer edil.



"Eso no quiere decir que deba subir el transporte pero tampoco puedes vivir engañado permanentemente subsidiando todo. Esos apoyos salen del dinero público y ese recurso debería ser invertido en la educación".



Alberto Uribe descartó bajar el impuesto predial como lo hizo su homólogo de Zapotlanejo al indicar que su administración no ha incrementado el gravamen y la tarifa del agua en dos años.



"Somos el único municipio que ha hecho eso. Nos estamos amarrando el cinturón y eso lo decidimos en noviembre antes del gasolinazo. No vamos a bajar el predial porque nosotros no lo aumentamos".



Indicó que ya han tenido 14 millones de pesos de ahorro en materia de gasolinas y que la implementación de la firma electrónica evitará la erogación de seis millones de pesos anuales en papel.



"No reaccionamos en base en gasolinazo, reaccionamos en base a una correcta administración".

