Saldo blanco, en fiesta de Santos Reyes en Cajititlán

Salvo descompensaciones por calor y dos menores extaviados que ya están con sus padres, no hubo incidentes

GUADALAJARA, JALISCO (07/ENE/2017).- El presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, informó que hasta el momento la fiesta de los Santos Reyes Magos de Cajititlán ha transcurrido sin incidentes y reporta saldo blanco.



"Hasta ahora no tenemos reportes mayores. Evidentemente es una gran cantidad de personas y la logística es complicada", indicó el primer edil, "Antes de la fiesta recogimos toneladas de basura y en la tarde seguramente recogeremos más".



Indicó que a diferencia de años anteriores, no se permitió la instalación de juegos mecánicos en la plaza principal del pueblo y fueron reubicados a otro lugar con más espacio para no obstruir el paso de la gente.



"Lo importante de esta fiesta es la fe de las personas y de los mexicanos. Vinieron personas del mismo extranjero y diferentes partes del país a acompañar a los Reyes", señaló.



"Hemos apretado mucho el operativo tanto a comerciantes, como de Protección Civil y Seguridad Pública ".



Luis Arellano Estrada, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, indicó que se registró una afluencia estimada de 25 mil personas. Respecto a los reportes, se tuvieron dos incidentes de niños extraviados que ya fueron entregados a sus padres.



"También hemos tenido atenciones prehospitalarias a cuatro personas que se que sintieron descompensadas por la sensación térmica. A ellos se les dio atención por parte de los Servicios Médicos Municipales y Cruz Roja".



Con motivo de la celebración se otorgaron permisos a 550 comerciantes para instalarse en la vía pública, de los cuales al menos 150 fueron puestos de alimentos que requerían gas LP.



En el operativo, que se aplicará todos los fines de semana de este mes, participaron 61 elementos de Protección Civil y Bomberos estatal y municipal, de la brigada forestal, así como de Ángeles de la Vida, entre otros. También participó la Policía de Tlajomulco y la Cruz Roja.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS