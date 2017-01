Mantenimiento del Corona, una duda entre comerciantes

No han dicho cuál será la aportación de cada concesionario para el cuidado del inmueble

GUADALAJARA, JALISCO (07/ENE/2017).- El Ayuntamiento de Guadalajara aún no determina la tarifa de mantenimiento que cobrará este año a los locatarios del Mercado Corona. Xavier Herrera, administrador del edificio, señaló que tampoco se ha definido la fecha a partir de la cual se realizará el cobro.

El Artículo 4 del Reglamento del Edificio General Ramón Corona establece que será obligación de los concesionarios “aportar para los gastos de mantenimiento y operación de los espacios, instalaciones y equipo de uso común”.

Sin embargo, el 6 de marzo de 2016, cuando el mercado municipal fue inaugurado, se anunció que se condonaría a los locatarios el pago del mantenimiento durante este año y en su momento se habló que rondaría los 550 pesos al mes.

El mismo reglamento, en el Artículo 47, indica que será el Comité de Administración del mercado la instancia que determine a tarifa de dicha aportación.

“Tendrá que haber una reunión extraordinaria del Comité y ahí definiremos tanto la fecha de ingreso de la cuota de mantenimiento como el cobro. Veremos si el cobro inicia en enero o febrero (...) podría ser en marzo”, señaló Xavier Herrera.

El administrador indicó que el recurso se destinará a la conservación del edificio (pintura, balizamiento) así como de las instalaciones eléctricas y mecánicas y de otras especiales como el sistema antiincendios. También contempla la limpieza de las áreas comunes.

Locatarios del Mercado Corona se manifestaron a favor de pagar una cuota de mantenimiento aunque indicaron hay mucha incertidumbre en el tema pues desconocen la tarifa exacta: unos dicen que serán 200 pesos por metro cuadrado y otros aseguran que 50 pesos.

“Todavía no hay nada concreto”, indicó Manuel Galindo, carnicero. “Es lógico que nos cobren un mantenimiento porque tenemos servicios que no hay en ningún otro mercado como las escaleras eléctricas y el elevador. Estamos de acuerdo en pagar siempre y cuando sea algo justo”.

Ernesto Contreras, de la Menudería Martha, consideró que el proceso para determinar la tarifa ha sido hermético e indicó que hay mucha desinformación.

Patricia Salazar, de una hierbería, señaló que para calcular la tarifa del mantenimiento deben tomar en cuenta que los comerciantes “apenas nos estamos aclientando”.

Instalarán más sanitarios

Ante la alta demanda de sanitarios en el Mercado Corona, el Ayuntamiento tapatío destinará uno de los ocho locales en Avenida Hidalgo para construir más baños. El regidor Marco Valerio Pérez Gollaz indicó que esta decisión se tomó durante el proceso para arrendar los espacios.

“Uno de esos ocho locales iba a ser social y de los siete restantes se tomó la decisión de instalar un baño para de esa manera darle certeza a un servicio indispensable. Únicamente se concursaron seis”.

Respecto a los locales restantes indicó que fueron 33 personas las interesadas y señaló que un perito valuador será quien determine el monto que costará la renta de los sanitarios. Los interesados fueron acomodados en una lista de prelación, lo que significa que si alguna de las primeras no puede pagar la contraprestación se daría oportunidad al siguiente. Mientras que la terraza aún no tiene arrendatario.

PODRÍAN RETIRARLES CONCESIÓN

Algunos locatarios no han reabierto sus negocios

El Ayuntamiento de Guadalajara dará una última oportunidad a los locatarios del Mercado Corona que aún no se mudan a sus espacios. Xavier Herrera, administrador del edificio, explicó que ya se trabaja para localizarlos.

A nueve meses de la inauguración del mercado, al menos 50 concesionarios todavía no levantan las cortinas de su local: “Ya vamos a empezar a levantar actas”, indicó Herrera al señalar que, si no se soluciona la problemática, iniciarán con el proceso para revocar las concesiones.

El Artículo 24 del Reglamento de Administración del Edificio General Ramón Corona señala que es causa para revocar la concesión la no explotación del local por un periodo mayor a 15 días sin causa justificada. El funcionario señaló que los locatarios no se han mudado por varias razones como no contar con recursos para adaptar su espacio o adquirir mercancía.