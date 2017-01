Política de austeridad emergente, es populista: Hugo Contreras

El coordinador de los diputados priistas asegura que la propuesta de Ismael del Toro es partidista y tiene una visión incompleta

GUADALAJARA, JALISCO (06/ENE/2017).- La política de austeridad emergente que propone el diputado de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro para ahorrar alrededor de dos mil 500 millones de pesos, es populista y corta de visión, señaló el coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras Zepeda.

"Muchos de los que se dicen molestos, han tenido la oportunidad en otros tiempos y otras circunstancias y no lo han hecho, y hoy quieren llevar agua a su molino. No comparto esa situación, lo que me gustaría es que cuando hagan un planteamiento, no nada más refieran al gobierno del estado, eso es partidizar y tener una visión incompleta".

La crítica la realizó debido a que del monto propuesto por del Toro Castro, cerca de dos mil millones saldrían sólo de recortes al gasto estatal y no se tocaría a los ayuntamientos, salvo a los partidos políticos con una disminución a su financiamiento por alrededor de 100 millones y un ahorro de 1.8 millones por parte del Legislativo.

"¿Por qué nada más se refieren al gobierno del estado? Es un asunto eminentemente político sus declaraciones y por eso la gente se molesta, se enoja. Deberían de ser planteamientos también al orden municipal, ¿Por qué no lo hacen? ¿Porque ahí sí les perjudica? ¿Porque ahí sí no les va bien? ¿Porque ahí sí son de su partido? ¿Porque ahí sí tienen compromisos? ¿Porque ahí no tienen autorización?".

El coordinador de los diputados priistas insistió en que esperará a escuchar las medidas que serán anunciadas este domingo por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, con las cuales se busca hacer frente al alza de los precios de la gasolina.

Subrayó que los ahorros deben ser por parte de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, "todos sin excepción. No se vale cargar, insisto, el caballo a un solo lado; éste es un asunto que el país, el estado y los municipios y los mexicanos (deben poner de su parte), para poder salir adelante".

Agregó que la propuesta para reducir el financiamiento de los partidos políticos ya ha sido puesta sobre la mesa en varias ocasiones.

Pidió no confundir las cosas "para convertirnos hoy en populistas o salvadores, cuando hemos estado en otros momentos de la vida con todos los privilegios que hoy queremos desaparecer o queremos desconocer".

