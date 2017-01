Facilitan entrega de holograma vehicular por pago electrónico

Ahora piden el correo electrónico al contribuyente a la hora de efectuar el pago

GUADALAJARA, JALISCO (06/ENE/2017).- Ya que muchos ciudadanos tenían descontento porque, al pagar el refrendo en línea, su tarjeta de circulación y el holograma no les eran enviados por correo, el Gobierno del Estado está tomando medidas para resolver esta situación.



"La dirección general de ingresos está buscando mejorar los esquemas de entrega a domicilio del contribuyente, una de las acciones que estamos nosotros tomando, precisamente, es tener un punto de contacto con el ciudadano, ahora la modalidad de tuvimos es solicitar su correo electrónico, al realizar su pago. Además, se están actualizando los padrones de los contribuyentes, porque a veces los usuarios no actualizan. El recibo deberías llegarles, a más tardar, en un mes", comentó José Antonio Orizaga Trejo, director de Tecnología Financiera de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF).

Además, José Alfonso Fonseca García, director general de Innovación Gubernamental, comentó dijo que, desde hace dos años, se hace un esfuerzo muy grande para que los servicios digitales sean cada vez mejores.

"Cada vez que viene la época de recaudación, nuestra dirección general trabaja muy fuerte para poder dar los servicios deseables a las áreas financieras: se refuerzan las conexiones a Internet en las recaudadoras, se verifica que nuestros servicios de almacenamiento, conexión y seguridad estén trabajando y operando al 100%".

Además, Fonseca García pidió a la ciudadanía recuperar la confianza en el Gobierno y que cualquier duda, comentario o problema puedan comunicarse a SEPAF, con la seguridad de que serán atendidos.

Jalisco recibe 150 mil ataques cibernéticos a la semana



El director general de Innovación Gubernamental de Jalisco, José Alfonso Fonseca García, comentó, en rueda de prensa, que las páginas oficiales del Gobierno del Estado reciben, a la semana, alrededor de 150 mil ataques, que pretenden robar información.

"Estos ataques, vienen de distintas partes del mundo, pero nosotros estamos debidamente protegidos y contamos con todos los mecanismos de seguridad a nivel mundial para poder garantizar que la información de los usuarios no esté comprometida".

Lo anterior, lo dijo mientras anunciaba medidas para que los usuarios realicen transacciones electrónicas, sobre todo los pagos de servicios, por medio de Internet. "Es importante que le demos confianza a la ciudadanía, para que haga uso del Internet para las transacciones comerciales, porque eso nos ayuda mucho, somos cada vez más personas en las ciudades y estos servicios nos ayuda bastante".

Las recomendaciones de Sepaf para los ciudadanos que desean realizar sus compras o pago vía electrónica, son las siguientes: hacerlo desde un dispositivo seguro, es decir no desde un cibercafé; acceder a Internet a través de redes confiables, no públicas; no acceder a ligas que manden en un correo electrónico, a menos que se sepa que el correo es real; asegurarse que el sitio es seguro, esto se comprueba si tiene un "https" al inicio del link; cuando se termine el trámite, revisar directamente en nuestro banco la realización del mismo; y no dar información personal.

Las cifras

-11% creció, en 2016, la compra por Internet.

-59% de los hogares en México tienen una computadora.

-56% de los jaliscienses tienen una computadora.

-7 de cada 10 personas que tienen acceso a Internet hacen transacciones en línea.

-59% creció el número de pagos gubernamentales por Internet.



EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN