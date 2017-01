Mensaje de Peña no satisface a mexicanos: Lemus

''Ya no sé si estoy preocupado, desilusionado o más molesto'', indica el presidente municipal

ZAPOPAN , JALISCO (06/ENE/2017).- El mensaje que el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció a los mexicanos sobre el alza al combustible, en donde dijo que su Gobierno está tomando decisiones difíciles para evitar afectaciones en el futuro, no satisface a los mexicanos, señaló el alcalde zapopano Pablo Lemus Navarro, primer edil del municipio que tendrá la gasolina y el diésel con el costo más alto del Estado.

“Ya no sé si estoy preocupado, desilusionado o más molesto, el mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto no satisface a los mexicanos, lo que esperábamos ver era un presidente sensible. No está viendo la realidad del país que está a punto de un estallido social”, indicó el presidente municipal.

Para Lemus Navarro el Gobierno de Peña Nieto debió haber establecido un criterio de austeridad empezando por la reducción de la burocracia federal. “Seguimos viendo a los secretarios, subsecretarios viajando en aviones privados, con grandes contingentes de seguridad, camionetas blindadas, altos sueldos, grandes cantidades de asesores, la burocracia dorada ni siquiera la tocan dentro de estos recortes”.

El funcionario recordó que el martes 10 y 11 de enero los presidentes municipales de la Zona Metropolitana acudirán a la Ciudad de México para hablar con funcionarios federales de todos los partidos y presentarles sus propuestas de reversa al gasolinazo. “Si después de acudir a la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión no hay receptividad, no quitamos la posibilidad de convocar a una marcha, esto lo estaremos planteando”.

Acerca del mensaje que próximamente dará el gobernador Aristóteles Sandoval sobre las medidas que tomará por el “gasolinazo”, Pablo Lemus dijo que no ha habido diálogo entre ellos de manera personal. “Ojalá que el gobernador de Jalisco, tal y como lo manifestó en su cuenta de Twitter, que estaba en contra, nos acompañe a la Ciudad de México para que no quede en un ‘tuitazo’”.

Zapopan no reporta saqueos

El alcalde Pablo Lemus subrayó que en Zapopan las manifestaciones han sido pacíficas y que no han derivado en saqueos, aunque recordó que si llega a suceder la policía municipal estará presente pero para resguardar el orden público, no para ir en contra de los manifestantes. “Estamos en comunicación directa con los encargados de los grandes almacenes para que en caso que se presentara una alerta acudir de inmediato. Supimos de cierres previos de tiendas hace días ante amenazas falsas, afortunadamente, en redes sociales, pero no ha habido saqueos en el municipio de Zapopan”.

Le presidente municipal consideró que tras el mensaje presidencial estas protestas seguirán aumentando. “Les puedo asegurar subirán de tono, porque la gente esperaba una cosa distinta del Presidente de la República, si él no alcanza a medir las consecuencias el país se le va a salir de las manos, esto no se puede ver solamente en términos económicos”.

Sobre la posibilidad de un amparo colectivo, propuesta que han hecho distintos grupos sociales, Lemus Navarro dijo que no le ven posibilidades que prosperen. “Estas decisiones del Ejecutivo Federal están blindadas y es prácticamente imposible darle reversa por medio d en amparo, por eso buscamos que sea desde el Congreso de la Unión, que le den marcha atrás por medio de una reforma constitucional”.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ