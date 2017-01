Poca asistencia en marcha contra gasolinazo en Guadalajara

Apenas 20 personas se reunieron este jueves en una marcha convocada para las 16:00 horas

GUADALAJARA, JALISCO (05/ENE/2017).- Apenas 20 personas se reunieron la tarde de este jueves para protestar en contra del aumento a los precios de gasolinas en Guadalajara, durante el cuarto día de manifestaciones en la ciudad.



Los ciudadanos fueron convocados en redes sociales a las 16:00 horas para tomar la Estación Juárez del Tren Ligero, en el Parque de la Revolución. Sin embargo, debido a la escasa convocatoria, los manifestantes sólo elaboraron pancartas para pedir el apoyo de los automovilistas y ciudadanía en general.



Sugey Íñiguez, una de las asistentes, indicó que no son apoyados por ningún movimiento ni partido político y aseguró que son ciudadanos molestos con las políticas implementadas por el gobierno.



"Nos están robando (...) tenemos que marchar y exigir. Somos pueblo unido, necesitamos que la gente se una a nosotros y necesitamos apoyo", señaló al mismo tiempo que llamó a la ciudadanía a no pagar impuestos.



"No paguen el IVA, no paguen el IEPS. Si no nos unimos nosotros nadie nos va a apoyar, únanse. Tienen que estar atentos a lo que pasa en nuestro país", señaló al indicar que los precios de los combustibles no bajaron con la Reforma Energética.



Alonso Flores, otro de los manifestantes, aseguró que la manifestación es pacífica y que no busca vandalizar. Pidió la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.



"El Presidente prometió cosas que jamás ha cumplido. Aquí estamos reunidas pocas personas pero en muchos estados se han reunido más, ese es un grito que todo el pueblo hace para su renuncia", indicó.



"Estamos unidos y vamos a emprender acciones que hagan notar nuestra inconformidad".



Este sábado se convoca a una marcha nacional contra el "gasolinazo", en Guadalajara saldrá de la Minerva en punto de las 10 de la mañana y transitará por Avenida Vallarta hasta el centro de la ciudad



EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS