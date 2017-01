Tlajomulco inicia operativo preventivo por Día de Reyes

Autoridades informan que habrá al menos 100 policías en Cajititlán para resguardar el orden público

TLAJOMULCO, JALISCO (05/ENE/2017).- El director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Luis Rodrigo Arellano Estrada, informó hoy que se aplicó un operativo preventivo con motivo de la fiesta religiosa de Día de Reyes en este municipio.



Añadió que en este operativo, que culminará el último fin de semana de enero, participan más de 200 funcionarios del gobierno municipal, entre ellos 100 oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco, quienes se encargan de resguardar el orden público en la población de Cajititlán.



Indicó que durante este operativo se instalaron cinco módulos de auxilio en el crucero de la Virgencita, en las Palmas y en el templo de San Antonio; además de un puesto de mando en la Delegación de Cajititlán.



Agregó que habrá acompañamiento de las peregrinaciones, tanto por la mañana como en la tarde; así como inspección de los juegos mecánicos.



Precisó que participan 16 áreas del gobierno municipal y cinco externas: Protección Civil Estatal, Secretaría de Movilidad, Grupo Voluntario Protección Civil Forestal, Grupo Voluntario Ángeles de la Vida y los Alumnos de la UTZMG.



Subrayó que en total 200 personas y 40 vehículos participan de forma directa en el operativo, "Cajititlán ya ha recibido 100 mil visitantes, y se espera la misma afluencia que otros años de alrededor de un millón de visitantes".



Manifestó que se repartieron 550 lugares de comercio, 70 por ciento (385) son habitantes de Cajititlán y 30 por ciento (165) de otros lugares.



Destacó la importancia de que los peregrinos que asistan a esta población ribereña tengan un arribo seguro, "por ello la coordinación de Protección Civil y Seguridad Pública será de manera constante durante estos días".



"Vamos estar con los oficiales de seguridad pública con patrullaje para que la gente que peregrina se sienta segura, vamos a repartir agua y sueros para que le gente que camina no sufra de deshidratación".



Exhortó a la población que decida tomar algún tipo de embarcación a tomar precauciones como no abordar las embarcaciones en estado inconveniente; usar chaleco salvavidas; atender las indicaciones de las autoridades; y no ingresar a la laguna a nadar.



A su vez el director de Gestión Ambiental y Cambio Climático, Miguel León Corrales, comentó que, previo a los días fuertes de estas fiestas religiosas, se ha realizado una importante labor en cuanto a la limpieza de Cajititlán, "para dar una excelente imagen a los visitantes que para este año se esperan en gran cantidad".



"Llevamos cuatro días de fiesta, empezaron el domingo, ese día llegaron unas 100 mil personas, pero sobretodo el viernes, sábado y domingo calculamos que durante las fiestas arriben un millón de personas a Cajititlán", apuntó.



Puntualizó que dado a que el próximo sábado es el día principal de las fiestas de los Reyes Magos, y coincide con el fin de semana, el gobierno municipal de Tlajomulco espera una mayor afluencia de visitantes.