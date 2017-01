El PAN Jalisco pide eliminar el IEPS a gasolina

El coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, Miguel Ángel Monraz solicitarán que recorten el gasto corriente

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- En medio de las protestas por el alza a los precios de la gasolina, el coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra, informó que solicitarán la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y que los gobiernos federal y estatal recorten el gasto corriente para hacer frente a esta problemática.

"Hoy el gobierno federal con la baja del precio del petróleo, donde encontró la forma de hacerse llegar más recursos, fue aplicado el impuesto a las gasolinas en lugar de recortar los gastos del gobierno para mantener un bajo costo de la gasolina, impuso este impuesto".

Aseguró que los impuestos aplicados al precio de la gasolina elevan el costo de ésta en más de 35 por ciento, por lo que el IEPS no solamente debe corregirse sino desaparecer.

Monraz Ibarra destacó que el aumento de este impuesto no tiene relación con la reforma energética y rechazó que los diputados de su partido lo hayan avalado, "es una mentira, es una falacia, lo que votaron los del PAN a favor fue la reforma energética que no ha aplicado y no ha sabido implementar el gobierno federal. Ahí están las votaciones donde el grupo parlamentario del PAN votó en contra del IEPS, que es el impuesto que afecta directamente el costo de las gasolinas de cuatro pesos, sin contar los dos pesos aproximadamente que es el IVA".

Con relación al paro que realizaron este miércoles 14 rutas del transporte público para protestar por el alza a la gasolina y el diesel, el diputado señaló que el gobierno del estado debe tomar medidas para evitar que se afecte a los usuarios, "(el Ejecutivo tiene) una nueva ley de transporte y no lo está aplicando, el gobierno del estado tiene que sancionar a aquellos transportistas que están dejando de prestar un servicio primordial para todos los jaliscienses".

