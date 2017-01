Tapatíos vuelven a marchar contra el gasolinazo

El contingente se dirige por Avenida Vallarta hacia Palacio de Gobierno y el Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- "Es una marcha contra todos los incrementos, porque el alza a la gasolina nos afecta a todos, ricos y pobres" dice un vocero ante un grupo de más de 300 manifestantes, que desde las 16:00 horas se reunieron en la Glorieta Minerva para protestar en contra del aumento al precio del combustible.



Lucía, de 87 años de edad, acudió junto con su hija para sumarse a la inconformidad, ya que este incremento repercutirá en todos los insumos que las familias mexicanos consumen.



"Yo recibo de mi pensión dos mil pesos ¿Cómo quieren que me alcance para la leche, el gas, la luz? Todo ya subió". Señaló.



A diferencia de las movilizaciones desarrolladas a lo largo de la semana, está fue vistosa por la gran cantidad de mantas, banderas y pancartas en contra de los aumentos y exigiendo la salida del Presidente de la República Enrique Peña Nieto.



Además, se sumaron 70 choferes de Uber y taxis convencionales y una decena de ciudadanos en bicicleta.



Incluso, un grupo de mariachi tocó una melodía durante el recorrido.



El contingente, que en estos momentos marcha sobre Avenida Vallarta, se dirige a Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado, donde leerán un pronunciamiento.



Los protestantes no descartaron culminar la manifestación en San Juan de Dios.



Ante el riesgo de que grupos de infiltrados realicen desmanes Jorge Carlos Ruíz, uno de los organizadores, exhortó a los manifestantes a no caer en provocaciones y llevar a cabo la movilización de manera pacífica.

El INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ