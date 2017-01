Policía tapatía sí estuvo presente en marcha contra gasolinazo: Caro

El comisario de Guadalajara descarta que tuviera orden de no actuar, como lo mencionó el fiscal

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- El comisario de la Policía de Guadalajara, Salvador Caro, aseguró que la corporación tapatía siempre estuvo presente durante la manifestación de este lunes contra el aumento al precio de las gasolinas. Descartó que tuvieran orden de no actuar tal y como lo afirmó el fiscal, Eduardo Almaguer.



Este martes, en rueda de prensa el fiscal acusó que los elementos de la Policía de Guadalajara tenían la orden de no actuar a pesar de los incidentes, e indicó que ante ello la Fiscalía se vio obligada a repeler las agresiones que sufrieron por parte de este grupo de sujetos.



"Hay evidencia gráfica de que la Policía de Guadalajara nunca se retiró, lo que sí debemos entender que la relación con el ejercicio de las libertades ha cambiado durante el gobierno de Enrique Alfaro. Tenemos la instrucción de promover y de respetar las libertades mientras no haya una actividad delictiva", indicó Caro.



"Mientras no haya daño a las personas o a las cosas es obligación de la Policía de Guadalajara resguardar y proteger tanto a los manifestantes como a los ciudadanos en el entorno. Eso fue lo que sucedió el lunes y estuvimos presentes hasta muy entrada la noche".

Al ser cuestionado sobre la decisión de la corporación municipal de no intervenir para dispersar a los manifestantes rijosos, algo que sí ha ocurrido en el caso de las marchas de comerciantes ambulantes, Caro respondió:



"En el caso de los ambulantes, la policía actuó en el momento en el que los manifestantes comenzaron a utilizar instrumentos para agredir físicamente a los policías", indicó el comisario. "La Policía de Guadalajara ha actuado cuando se ha agredido a los ciudadanos y a los elementos uniformados, mientras no se dan esos supuestos o daño a las cosas no vemos razón para tener acciones represivas".

Caro aseguró que todas las marchas contra el "gasolinazo" que ocurran en Guadalajara tendrán acompañamiento de la corporación municipal para promover el diálogo e indicó que no permitirán agresiones.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS