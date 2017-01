Por gasolinazo, suspenderán servicio 45 rutas de transporte

Para mañana miércoles se disminuirá la prestación del servicio en 800 unidades de alrededor de 37 rutas

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- Ante los incrementos al precio de combustibles, integrantes de Transportistas Unidos de Jalisco aseguran no tener recursos para surtir de diesel sus unidades, por lo que anuncian que mañana miércoles se disminuirá la prestación del servicio en 800 unidades de alrededor de 37 rutas, en la metrópoli.

Cada ruta conforme a sus aforos, es decir, la cantidad de usuarios que transporta decidirá el número de unidades que dejarán de trabajar desde este miércoles, pudiendo ser solo algunas o la totalidad de la ruta, informó el Sindicato de Avanzada que dirige, Arnoldo Licea.

"No, no van a salir porque no tenemos para pagar el combustible, para pagar el diesel... No tenemos liquidez y las gasolineras donde tenemos crédito ya no nos dan el crédito para el diesel, porque no les hemos pagado", informó por su parte, en entrevista Óscar Aguayo, integrante de Transportistas Unidos de Jalisco.

Entre las rutas que no operarán, de acuerdo al representante camionero, la mayoría son del servicio subrogado, se trata de las siguientes: 603, 602, 604, 605, 608, 610, 611, 611 A, 612, 614, 615, 616, 622, 624, 625, 626, 629, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 641, 643, 644 A, 644 B, 645 y 646. También se mencionan las rutas 619, 619 A, entre otras.

Mientras que Hugo de la Rosa, también integrante de la organización, manifestó que la situación del sector transportista es crítica con el aumento en los precios del combustible, por lo que manifestó que requieren una tarifa emergente de "mínimo 10 pesos".

Por su parte, el director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores, consideró que la afectación en la prestación del servicio no será de 800 unidades.

No obstante, aseguró que la dependencia buscará mitigar la afectación con el apoyo de unidades de otras rutas, que se introducirán en derroteros donde se detecte disminución en el servicio.

"Yo creo que no (será de 800 unidades la afectación), pero desde temprano vamos a estar al pendiente. Vamos a empezar a alternar unidades de las rutas que tienen más unidades, o de los concesionarios de derroteros afines vamos a prorratear el servicio".

En entrevista, por separado el dirigente sindical de choferes de la Alianza de Camioneros, Raúl Jiménez Pulido, dijo que unidades de esta organización han dejado de salir a prestar el servicio, debido a que algunos permisionarios no tienen dinero para adquirir el diesel.

Incluso, dijo que se ha manejado la posibilidad de reducir el servicio en unidades de la Alianza de Camioneros, así como entre transportistas disidentes de esta organización, para alternar la operación: saldría la mitad un día y, el otro 50%, al día siguiente; "trabajan unos y descansan otros para que les pueda ser costeable, porque así no se sostienen, no sacan ni para los gastos".

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA

